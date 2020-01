Bến xe Mỹ Đình bất ngờ vắng khách trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán, so với mọi năm về những ngày giáp tết lượng khách đổ về các bến xe bắt xe đông đúc thì năm lượng khách có nhu cầu về quê tại các bến xe Mỹ Đình khá thưa thớt, không đông như các năm trước. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 18/1, tại bến xe Mỹ Đình lượng khách thưa thớt, số lượng hành khách mua vé tại quầy bán vé không nhiều. Nếu so với mọi năm, những ngày giáp tết lượng khách đổ về bến xe đông đúc ngồi chật kín các hàng ghế chờ mua vé, đợi xe thì năm nay nhiều ghế chờ vẫn trống. Trước đó, trao đổi với PV vào ngày 16/1, đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đến bắt xe tại bến năm nay giảm nhiều so với mọi năm, nhất là hành khách đến đón xe về các tỉnh. "Thường những ngày giáp Tết lượng khách có nhu cầu đi xe tại bến tăng nhiều nhưng không ngờ năm nay lại giảm nhiều như vậy, chỉ mong mấy ngày tới số lượng khách sẽ tăng lên", vị đại diện bến xe Mỹ Đình nói. Tại quầy bán vé xe thưa thớt, chỉ vài người đến mua vé. Chị Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi, quê Lai Châu) chia sẻ, "Lúc ở nhà tôi nghĩ là nhưng ngày này sẽ rất khó khăn khi bắt xe do đông người, chen chúc lắm. Thực tế ra đây lượng khách cũng không nhiều, việc mua vé về quê cũng rất là thuận tiện, giá vé thì cũng không tăng, việc chờ xe cũng không quá lâu". Trong khu vực xe đỗ, quang cảnh vẫn như ngày thường, không nhộn nhịp hơn là mấy. Nhiều xe phải xuất bến trong tình trạng chưa đầy khách, hoặc chỉ mới kín phân nửa số ghế. Do lượng khách đến bến giảm nên lượng xe như taxi, xe ôm đến đưa đón tại bến cũng giảm. Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm vào chiều 18/1, trái ngược với bến xe Mỹ Đình, tại bến xe này lượng khách đông đúc. Do lượng khách tăng cao hành khách phải sếp hàng mua vé, hành khách ngồi chật kín phòng chờ. Tại khu vực đỗ xe cũng đông đúc, đa số là sinh viên, người lao động tự do về quê ăn Tết. Hà Nội: bến xe vắng vẻ lạ thường dịp cận tết. (Nguồn: VTC14)

Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán, so với mọi năm về những ngày giáp tết lượng khách đổ về các bến xe bắt xe đông đúc thì năm lượng khách có nhu cầu về quê tại các bến xe Mỹ Đình khá thưa thớt, không đông như các năm trước. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 18/1, tại bến xe Mỹ Đình lượng khách thưa thớt, số lượng hành khách mua vé tại quầy bán vé không nhiều. Nếu so với mọi năm, những ngày giáp tết lượng khách đổ về bến xe đông đúc ngồi chật kín các hàng ghế chờ mua vé, đợi xe thì năm nay nhiều ghế chờ vẫn trống. Trước đó, trao đổi với PV vào ngày 16/1, đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đến bắt xe tại bến năm nay giảm nhiều so với mọi năm, nhất là hành khách đến đón xe về các tỉnh. "Thường những ngày giáp Tết lượng khách có nhu cầu đi xe tại bến tăng nhiều nhưng không ngờ năm nay lại giảm nhiều như vậy, chỉ mong mấy ngày tới số lượng khách sẽ tăng lên", vị đại diện bến xe Mỹ Đình nói. Tại quầy bán vé xe thưa thớt, chỉ vài người đến mua vé. Chị Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi, quê Lai Châu) chia sẻ, "Lúc ở nhà tôi nghĩ là nhưng ngày này sẽ rất khó khăn khi bắt xe do đông người, chen chúc lắm. Thực tế ra đây lượng khách cũng không nhiều, việc mua vé về quê cũng rất là thuận tiện, giá vé thì cũng không tăng, việc chờ xe cũng không quá lâu". Trong khu vực xe đỗ, quang cảnh vẫn như ngày thường, không nhộn nhịp hơn là mấy. Nhiều xe phải xuất bến trong tình trạng chưa đầy khách, hoặc chỉ mới kín phân nửa số ghế. Do lượng khách đến bến giảm nên lượng xe như taxi, xe ôm đến đưa đón tại bến cũng giảm. Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm vào chiều 18/1, trái ngược với bến xe Mỹ Đình, tại bến xe này lượng khách đông đúc. Do lượng khách tăng cao hành khách phải sếp hàng mua vé, hành khách ngồi chật kín phòng chờ. Tại khu vực đỗ xe cũng đông đúc, đa số là sinh viên, người lao động tự do về quê ăn Tết . Hà Nội: bến xe vắng vẻ lạ thường dịp cận tết. (Nguồn: VTC14)