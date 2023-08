Bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện và loạt vụ bạo hành trẻ gây rúng động

Bé 8 tuổi bị hàng xóm trói cột điện, đánh: Ngày 26/8, Công an quận 12, TP HCM cho biết đã bắt Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, để điều tra hành vi hành hạ bé trai 8 tuổi. Trước đó, tại khu phố 3, phường An Phú Đông, Trang cầm chổi đánh một cậu bé không mặc quần áo, bị trói ở cột điện. Bé trai khóc cầu xin, còn Trang vừa đánh vừa mắng. Khi người dân đến khuyên can, Trang lớn tiếng gây gổ rồi tiếp tục vụt cán chổi. Sự việc được người dân ghi hình, báo chính quyền địa phương. Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) mức án 20 năm tù cùng về tội giết người. Trước đó, sáng 26/2 An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong. Bắt nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi: Ngày 21/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ số 3E Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Thương được xác định là người trực tiếp bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi, con của người tình là chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ 21/2A đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt) dẫn đến đa chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi: Ngày 15/1/2023, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người đối với một bé trai 6 tháng tuổi. Nạn nhân là cháu NĐHA, con của chị PTNA (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Trước đó, nạn nhân được người nhà gửi cho đối tượng chăm sóc, với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Được 1 tuần, người nhà nhận tin của Linh, báo rằng: cháu bé ngủ từ sáng tới trưa, không chịu bú sữa. Sau đó, cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím. bác sĩ xác định cháu bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Linh thừa nhận có đánh bé HA trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc. Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Ngày 13/10/2022, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) - người có hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi). Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Huyên mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man: Ngày 29/7/2022,Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi hành hạ con riêng của vợ. Quá trình sống chung, thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và biếng ăn nên Tú nhiều lần đánh bé gái gây thương tích, bầm tím cơ thể. 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch: Ngày 18/7/2022, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú Thái Phiên, phường 12, cùng TP Đà Lạt). để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch. Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần bạo hành cháu bé dẫn đến nguy kịch. Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong vì bị bạo hành: Ngày 14/6/2022, Công an huyện Bến Lức, Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP. Tân An) cho biết, khuya 1/6, anh nhận được thông tin con anh là bé L.T.P (18 tháng tuổi) sống cùng mẹ đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da kèm bầm tím tay chân nhiều. Qua điều tra cho thấy có đủ tài liệu chứng minh Ninh – người sống chung với mẹ bé P. đã đánh bé tử vong. Bé gái 1 tuổi tử vong do bạo hành ở TP HCM: Ngày 27/5/2022, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM tiếp nhận tin báo của Bệnh viện quận Bình Tân về việc bé gái T.N.T.K. (1 tuổi, ngụ đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo) tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua làm việc, chị Sơn Hồng V. (SN 1985, mẹ ruột bé K.) cho biết, sáng cùng ngày, chị gửi bé K. cho cháu của mình là Hứa Thị Kim Trang (22 tuổi, quê Sóc Trăng) để trông giữ. Làm việc với công an, Trang thừa nhận do bực tức vì cháu K. ho và ói sữa nhiều lần nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu K. dẫn đến tử vong. (Nơi xảy ra sự việc) Vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, TPHCM) bị "mẹ kế" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) đánh đập, bạo hành đến chết đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Thừa nhận nhẫn tâm hành hạ bé V.A., con riêng của nhân tình đến chết, Trang bị tuyên phạt mức án tử hình, người cha lãnh 8 năm tù. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.

Bé 8 tuổi bị hàng xóm trói cột điện, đánh: Ngày 26/8, Công an quận 12, TP HCM cho biết đã bắt Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, để điều tra hành vi hành hạ bé trai 8 tuổi. Trước đó, tại khu phố 3, phường An Phú Đông, Trang cầm chổi đánh một cậu bé không mặc quần áo, bị trói ở cột điện. Bé trai khóc cầu xin, còn Trang vừa đánh vừa mắng. Khi người dân đến khuyên can, Trang lớn tiếng gây gổ rồi tiếp tục vụt cán chổi. Sự việc được người dân ghi hình, báo chính quyền địa phương. Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) mức án 20 năm tù cùng về tội giết người. Trước đó, sáng 26/2 An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong. Bắt nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi: Ngày 21/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ số 3E Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Thương được xác định là người trực tiếp bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi, con của người tình là chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ 21/2A đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt) dẫn đến đa chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi: Ngày 15/1/2023, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người đối với một bé trai 6 tháng tuổi. Nạn nhân là cháu NĐHA, con của chị PTNA (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Trước đó, nạn nhân được người nhà gửi cho đối tượng chăm sóc, với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Được 1 tuần, người nhà nhận tin của Linh, báo rằng: cháu bé ngủ từ sáng tới trưa, không chịu bú sữa. Sau đó, cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím. bác sĩ xác định cháu bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Linh thừa nhận có đánh bé HA trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc. Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Ngày 13/10/2022, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) - người có hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi). Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Huyên mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man: Ngày 29/7/2022,Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi hành hạ con riêng của vợ. Quá trình sống chung, thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và biếng ăn nên Tú nhiều lần đánh bé gái gây thương tích, bầm tím cơ thể. 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch: Ngày 18/7/2022, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú Thái Phiên, phường 12, cùng TP Đà Lạt). để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch. Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần bạo hành cháu bé dẫn đến nguy kịch. Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong vì bị bạo hành: Ngày 14/6/2022, Công an huyện Bến Lức, Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP. Tân An) cho biết, khuya 1/6, anh nhận được thông tin con anh là bé L.T.P (18 tháng tuổi) sống cùng mẹ đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da kèm bầm tím tay chân nhiều. Qua điều tra cho thấy có đủ tài liệu chứng minh Ninh – người sống chung với mẹ bé P. đã đánh bé tử vong. Bé gái 1 tuổi tử vong do bạo hành ở TP HCM: Ngày 27/5/2022, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM tiếp nhận tin báo của Bệnh viện quận Bình Tân về việc bé gái T.N.T.K. (1 tuổi, ngụ đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo) tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua làm việc, chị Sơn Hồng V. (SN 1985, mẹ ruột bé K.) cho biết, sáng cùng ngày, chị gửi bé K. cho cháu của mình là Hứa Thị Kim Trang (22 tuổi, quê Sóc Trăng) để trông giữ. Làm việc với công an, Trang thừa nhận do bực tức vì cháu K. ho và ói sữa nhiều lần nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu K. dẫn đến tử vong. (Nơi xảy ra sự việc) Vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, TPHCM) bị "mẹ kế" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) đánh đập, bạo hành đến chết đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Thừa nhận nhẫn tâm hành hạ bé V.A., con riêng của nhân tình đến chết, Trang bị tuyên phạt mức án tử hình, người cha lãnh 8 năm tù. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.