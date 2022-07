Bắt tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng

Ngày 5/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng. Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). Nguyễn Lân Thắng bị bắt để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ bắt tạm giam đối Nguyễn Lân Thắng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt giữ đối tượng sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước. Nguồn: Đài Truyền Hình Thanh Hóa.

