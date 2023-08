Bao tải dính máu ven đường tố tội ác tày trời của kẻ sát nhân

Bản Co, xã Triệu Ẩu là một trong những bản làng xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nhưng bù lại, cuộc sống của người dân nơi đây khá yên bình, tắt lửa tối đèn có nhau. Tuy nhiên, không gian tĩnh mịch đó bỗng bị phá vỡ bởi một vụ án mạng được đánh giá là chấn động dư luận, xảy ra vào một ngày giữa tháng 9/2016. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h trưa 16/9/2016, anh Bế Ích Hùng (SN 1987, trú tại bản Co, xã Triệu Ẩu) ra con sông gần nhà đánh cá. Tới chiều muộn, gia đình vẫn không thấy anh Hùng trở về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người thân đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin cũ kĩ, mọi người bất ngờ phát hiện một bao tải dính máu vứt bên vệ đường tỉnh lộ 208, cách biên giới Việt – Trung chừng 5km. Khi mở bao tải kiểm tra, những người chứng kiến hoảng hồn khi nhận ra đó là những phần thi thể bị cắt rời của chính anh Hùng. (Ảnh CAND) Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Phục Hòa đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Nơi phát hiện sự việc là đường tỉnh lộ 208, gần khu vực biên giới. Điều đáng nói, bên trong bao tải lại không có phần thân của nạn nhân. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, không lâu sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện ra phần thi thể còn lại của anh Hùng. Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã phải nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). (Ảnh CAND) Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan điều tra tiến hành vô cùng tỉ mỉ, thận trọng. Mọi thông tin về nạn nhân Bế Ích Hùng được Ban chuyên án thu thập đầy đủ. Được biết, anh Hùng vốn là bảo vệ trường Tiểu học bản Co. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nạn nhân được đánh giá là một người vui vẻ, hòa đồng, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai. Đây chính là một trong những khó khăn lớn nhất của cơ quan công an trong việc xác định động cơ gây án của kẻ thủ ác. (Ảnh CAND) Điều đáng nói, ngay sau khi vụ án xảy ra, dư luận địa phương xuất hiện những lời đồn đoán gây hoang mang rằng, anh Hùng bị kẻ xấu sát hại để lấy nội tạng buôn bán. Tuy nhiên, khả năng này nhanh chóng được cơ quan điều tra khẳng định là không chính xác. Do bản Co có địa hình ra vào khá khó khăn, nên khả năng hung thủ từ nơi khác tới gây án là rất thấp. Ban chuyên án tập trung vào các đối tượng tình nghi sinh sống trên địa bàn. (Ảnh Vietnamnet) Trong quá trình theo dõi và sàng lọc thông tin, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Bế Ích Thi (23 tuổi, người địa phương) có nhiều biểu hiện bất thường. Thi là hàng xóm và có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân. Lập tức, Thi được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai. Đối diện với những điều tra viên dặn dày kinh nghiệm, biết không thể thoát tội, Thi đã thành khẩn khai nhận tội ác. Thi vốn làm nghề chài lưới. sáng 16/9, đối tượng ra con sông gần nhà đặt bẫy điện bắt cá. Trưa cùng ngày, khi đi kiểm tra, Thi bất ngờ phát hiện thi thể anh Bế Ích Hùng tại chính khu vực đặt bẫy điện. Trong tâm trạng hoảng loạn, sợ sự việc bị bại lộ, Thi kéo xác nạn nhân dọc sông khoảng 200m, rồi đưa vào vũng nước nông, nơi có nhiều lau sậy để giấu. Sau đó, Thi chạy về nhà lấy dao, rồi quay lại phân xác nạn nhân cho vào bao tải với mục đích tiêu hủy chứng cứ và tạo hiện trường giả. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tuy nhiên, kế hoạch của Bế Ích Thi đã không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Cái chết đầy thương tâm của anh Hùng đã khiến dư luận địa phương chấn động. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước hành vi tội ác mang tính chất máu lạnh của kẻ thủ ác. Với tội ác đã gây ra, sau đó đối tượng Bế Ích Thi đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc từ cơ quan pháp luật. >>> Xem thêm video: Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải.

