Bão số 3 - Wipha: Đường Hà Nội có nơi ngập sâu nửa mét

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Wipha, ô tô biến thành "xe lội nước" vì đường ngập sâu sau một ngày mưa kéo dài. Nhiều đoạn trên phố Trần Bình, quận Cầu Giấy ngập sâu đến nửa mét. "Sóng lớn nổi lên" mỗi lần ô tô chạy qua đoạn đường này. Ô tô, xe máy chật vật "bơi" qua đoạn đường ngập sâu. Đoạn đường như biến thành sông. Dù đã nỗ lực, song công nhân Xí nghiệp thoát nước số 2 và xe bơm thoát nước cũng không thể khiến mực nước giảm bớt vì các cống thoát đều đã đầy. Công nhân thoát nước đặt biển báo cảnh báo người đi đường khi qua đoạn này. Đoạn ngập sâu ngay trụ sở Công an phường Mai Dịch. Các nhân viên túc trực trên phố Phan Văn Thường. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 3, dù trời đã ngớt mưa tại một số khu vực ở Hà Nội, nhưng nước vẫn chưa kịp rút do mưa kéo dài. Đoạn ngập tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Mai Dịch. Nhiều xe máy cố vượt qua đoạn đường ngập nước này đã chết máy phải dắt bộ. Cuộc sống của nhiều hộ dân tại đoạn phố Trần Bình đã bị ảnh hưởng, nhiều cửa hàng phải đóng cửa và tìm cách che chắn không cho nước ngập tràn vào nhà. Dự báo, Hà Nội tiếp tục có mưa trong ngày mai (4/8). Tại ngõ 165 Cầu Giấy, nước ngập vẫn chưa thể rút. Nhân viên thoát nước túc trực tại "điểm ngập" ngõ 165 Thái Hà. Đường vào chùa Nền, phố Láng Thượng ngập trong nước. Người dân sống ở khu vực này phải dùng bao cát để ngăn nước tràn vào nhà. Các lực lượng công an phường, cứu hỏa, Công ty cây xanh được huy động để xử lý những cây bị gãy đổ trên đường phố Hà Nội. Người lính cứu hỏa đội mưa làm nhiệm vụ. Xử lý cây đổ ở đối diện số nhà 13, phố Lãn Ông. Các lực lượng đội mưa làm nhiệm vụ.

