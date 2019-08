Bão số 3: "Thiên đường" Hà Nội ngập trong biển nước

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trưa và chiều 3/8, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận của phóng viên Nhadautu.vn, khu vực Đại lộ Thăng Long giao nhau với Lê Trọng Tấn bị ngập sâu, có nới từ 0,5-1m. Lối rẽ từ Đại lộ Thăng Long vào Thiên đường Bảo Sơn ngập gần 1m. Một phụ nữ bị đổ xe đi trên đường ngập. Xe tải đi qua đoạn đường này cũng gặp khó khăn. Nhiều người vẫn liều mình đi xe qua đoạn đường ngập sâu ở đường ven Đại lộ Thăng Long. Cổng vào Thiên đường Bảo Sơn ngập trong biển nước. Xe buýt đi lại cũng gặp khó khăn khi đi qua đoạn đường ngập. Cách đấy không xa, tại cổng Khu đô thị Nam An Khánh cũng bị ngập sâu. Nước mênh mông đoạn giao Đại lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn.

