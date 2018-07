Bão số 3 giật cấp 11 sắp đổ bộ, du khách vẫn vô tư tắm biển Cửa Lò

Theo ghi nhận của PV VTC News, cuối giờ chiều 18/7, dù bão số 3 Sơn Tinh sắp đổ bộ nhưng tại bãi biển Cửa Lò, một số du khách vẫn vô tư xuống biển tắm. Lực lượng chức năng ra biển hướng dẫn người dân vào bờ vì sóng và gió càng lúc càng mạnh, rất nguy hiểm. Trong khi nhiều người lên bờ khi được cảnh báo, vẫn còn những du khách phớt lờ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tiếp tục ở lại bãi biển. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh ven biển đã chằng chéo, cột néo ki-ốt, cửa hàng nhằm đối phó với cơn bão số 3 dự kiến đổ bộ vào đất liền tối nay. Lều quán, ki ốt, cửa hàng ở thị xã Cửa Lò được néo chặt với các gốc cây. Người dân đang gấp rút cột các mái tôn. Đến khoảng 17h ngày 18/7, tại hầu hết vùng ven biển ở Nghệ An như: thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc..., công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đối phó với cơn bão số 3. Thuyền thúng câu mực của ngư dân Nghệ An được đưa vào trú bão an toàn. Người dân khẩn trương lấy cát để chặn mái tôn, tường rào, bảo vệ nhà cửa, hàng quán trước bão số 3. Người dân khẩn trương lấy cát để chặn mái tôn, tường rào, bảo vệ nhà cửa, hàng quán trước bão số 3. Người dân khẩn trương lấy cát để chặn mái tôn, tường rào, bảo vệ nhà cửa, hàng quán trước bão số 3.

