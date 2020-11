Bão số 12 đổ bộ, “thổi xiêu vẹo” người đi đường, nhiều cây to bật gốc

Sáng nay khi Bão số 12 đổ bộ, theo ghi nhận tại đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa sáng nay, gió giật liên hồi xô đổ nhiều xe máy của người đi đường. Một số người dân phải bỏ xe máy giữa đường để chạy vào các ngôi nhà bên đường để tránh trú. Tài xế xe công nghệ không thể di chuyển, chiếc xe bị gió thổi đổ. Hầu hết người đi xe 2 bánh đều không thể di chuyển. Tại TP Tuy Hòa, Phú Yên gió bắt đầu giật mạnh, một số cây xanh bị gãy đổ. Do mưa lớn từ đêm qua nên một số tuyến đường như Lê Thành Phương, Trần Hưng Đạo…. bị ngập cục bộ. Tại quốc lộ 29 đoạn qua huyện Sông Hinh (Phú Yên) nước lũ lên nhanh cũng gây chia cắt. Sóng biển lớn gây xóa lở bờ kè ở phường 6, TP. Tuy Hòa. Cũng tại TP Nha Trang do gió giật mạnh bảng hiệu bị ngã đổ. Ảnh Tiền Phong. Tại khu vực ven biển TP Nha Trang, gió rít rất mạnh, mưa nặng hạt nhưng vẫn có nhiều người dân ra đường. Ảnh Tiền Phong. Nhiều cây cối trên đường phố Nha Trang gẫy đổ do bão. Ảnh Tiền Phong. Mưa to, gió lớn khiến nhiều ô tô không thể di chuyển trên đường ven biển. Ảnh Tiền Phong. >>> Xem thêm video: Bão số 12 giật cấp 10, mưa to Trung Bộ và Tây Nguyên, Biển Động xuất hiện bão số 13. Nguồn: VTV 1.

