Ảnh: Những vụ “hôi của” đáng xấu hổ của người Việt

1. Hôi vịt ở Quảng Bình: Ngày 10/6/2019, xe tải mang biển số 29H 09726 do tài xế Tạ Hồng Dũng (32 tuổi, trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) điều khiển chở 1.800 con vịt bị lật trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ ở chân nhưng toàn bộ 1.800 con vịt trên thùng tải tràn xuống đường, chạy loạn trên quốc lộ 1. Sau khi xảy ra sự việc rất nhiều người đến hiện trường chung tay tìm bắt số vịt còn sống, gom lại giúp người gặp nạn. Tuy nhiên, có nhiều người khác kéo đến "hôi của". Tranh thủ "hôi vịt". Nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giữ trật tự, phân luồng giao thông và ngăn người dân "hôi của". Đồng thời giúp gom lại một số vịt chạy loạn trên đường. Nhà xe cho biết, sau khi tai nạn họ đã gom được gần 700 con vịt còn sống. Ngoài một số ít vịt chết và bị xe cán qua thì hàng trăm con đã bị bắt mất. 2. Hôi bia giữa Sài Gòn: Khoảng 1h sáng ngày 10/4/2019, một chiếc xe tải nhẹ lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học (hướng từ đường Trần Hưng Đạo ra đường Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh). Khi đến gần nút giao với đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì làm rơi khoảng chục thùng bia lon xuống đường. Lát sau tài xế mới phát hiện bia bị rơi nên dừng xe, chạy ngược lại hiện trường. Tuy nhiên, khi người này đến nơi, rất đông người dân (có cả phụ nữ, người chạy xích lô… như thể hiện trong clip) đã xúm vào lấy sạch số bia nói trên. 3. Hôi xăng tại Hà Nội: Tháng 3/2019, một xe chở xăng xảy đến ở Đại Lộ Thăng Long (Hà Nội) thì bị lật. Thấy tình cảnh đó, một số người đàn ông đã cầm chai lao ra đường để "hôi xăng". Người đàn ông cầm chai ra hứng xăng. 4. Nghi vấn hôi cá ở Hòa Bình: Ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chia sẻ việc người dân xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình kéo nhau 'hôi của' chiếc ô tô chở cá bị lật. Tuy nhiên lãnh đạo công an xã đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. 5. Tài xế than bị hôi măng cụt: Ngày 20/7/2018, anh Hồ Bá Sơn, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển xe đầu kéo mang BKS 12C- 064.92 kéo theo rơ-móc chở container mang BKS 12R-005.44 chở hoa quả chạy từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam, đi qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) thì bị lật. Theo tài xế Sơn, lúc bị tai nạn chỉ có một mình anh Sơn, lại bị thương nặng nên 1 container măng cụt trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị người dân hôi của hết. 6. Người dân 'hôi của' sau vụ tai nạn chết người ở Hòa Bình: Ngày 18/5/2018, tại địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xe tải mang BKS 27C đâm thẳng vào vách núi. Hai người đã tử vong, một người khác bị thương trong vụ việc. Đáng chú ý, hàng chục người huy động xe máy, công nông đến "hôi của" chiếc xe bị tai nạn. Ông Bùi Minh Trẩm, Trưởng công an xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Hòa Bình xác nhận thông tin kể trên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra vụ việc. 7. Hôi bia ở Biên Hòa: Ngày 4/12/2013, một xe chở bia gặp nạn tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chiếc xe chở khoảng 1.500 thùng bia Tiger bị đổ xuống đường. Người dân đổ xô hôi của, trong đó không ít là thanh niên, xúm vào giành giật các thùng bia còn nguyên rơi xuống đường. 8. Hôi tiền 500 nghìn, trộm điện thoại của người bị tai nạn xe máy: Khoảng 21h15 ngày 22/10/2013, ông Lê Thanh Hải (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) đi xe máy chở con gái 16 tuổi trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) bị tai nạn bất tỉnh, một xấp tiền 500 ngàn đã bị văng ra đường. Thấy vậy nhiều người đi đường đã lao vào nhặt. Ngoài tiền, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng bị cuỗm mất. 9. Hôi dầu từ xe tải bị lật: Ngày 15/3/2013, tài xế Lê Phước Hiếu (42 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Đồng Nai về TP.HCM và gặp nạn trên ôm cua tại ngã 4 Vũng Tàu. Vụ tai nạn khiến hàng trăm thùng dầu bị lật, đổ lênh láng trên đường. Nhiều người lao vào hôi của trước sự bất lực của tài xế.

1. Hôi vịt ở Quảng Bình: Ngày 10/6/2019, xe tải mang biển số 29H 09726 do tài xế Tạ Hồng Dũng (32 tuổi, trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) điều khiển chở 1.800 con vịt bị lật trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ ở chân nhưng toàn bộ 1.800 con vịt trên thùng tải tràn xuống đường, chạy loạn trên quốc lộ 1. Sau khi xảy ra sự việc rất nhiều người đến hiện trường chung tay tìm bắt số vịt còn sống, gom lại giúp người gặp nạn. Tuy nhiên, có nhiều người khác kéo đến "hôi của". Tranh thủ "hôi vịt". Nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giữ trật tự, phân luồng giao thông và ngăn người dân "hôi của". Đồng thời giúp gom lại một số vịt chạy loạn trên đường. Nhà xe cho biết, sau khi tai nạn họ đã gom được gần 700 con vịt còn sống. Ngoài một số ít vịt chết và bị xe cán qua thì hàng trăm con đã bị bắt mất. 2. Hôi bia giữa Sài Gòn: Khoảng 1h sáng ngày 10/4/2019, một chiếc xe tải nhẹ lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học (hướng từ đường Trần Hưng Đạo ra đường Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh). Khi đến gần nút giao với đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì làm rơi khoảng chục thùng bia lon xuống đường. Lát sau tài xế mới phát hiện bia bị rơi nên dừng xe, chạy ngược lại hiện trường. Tuy nhiên, khi người này đến nơi, rất đông người dân (có cả phụ nữ, người chạy xích lô… như thể hiện trong clip) đã xúm vào lấy sạch số bia nói trên. 3. Hôi xăng tại Hà Nội: Tháng 3/2019, một xe chở xăng xảy đến ở Đại Lộ Thăng Long (Hà Nội) thì bị lật. Thấy tình cảnh đó, một số người đàn ông đã cầm chai lao ra đường để "hôi xăng". Người đàn ông cầm chai ra hứng xăng. 4. Nghi vấn hôi cá ở Hòa Bình: Ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chia sẻ việc người dân xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình kéo nhau 'hôi của' chiếc ô tô chở cá bị lật. Tuy nhiên lãnh đạo công an xã đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. 5. Tài xế than bị hôi măng cụt: Ngày 20/7/2018, anh Hồ Bá Sơn, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển xe đầu kéo mang BKS 12C- 064.92 kéo theo rơ-móc chở container mang BKS 12R-005.44 chở hoa quả chạy từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam, đi qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) thì bị lật. Theo tài xế Sơn, lúc bị tai nạn chỉ có một mình anh Sơn, lại bị thương nặng nên 1 container măng cụt trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị người dân hôi của hết. 6. Người dân 'hôi của' sau vụ tai nạn chết người ở Hòa Bình: Ngày 18/5/2018, tại địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xe tải mang BKS 27C đâm thẳng vào vách núi. Hai người đã tử vong, một người khác bị thương trong vụ việc. Đáng chú ý, hàng chục người huy động xe máy, công nông đến "hôi của" chiếc xe bị tai nạn. Ông Bùi Minh Trẩm, Trưởng công an xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Hòa Bình xác nhận thông tin kể trên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra vụ việc. 7. Hôi bia ở Biên Hòa: Ngày 4/12/2013, một xe chở bia gặp nạn tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chiếc xe chở khoảng 1.500 thùng bia Tiger bị đổ xuống đường. Người dân đổ xô hôi của, trong đó không ít là thanh niên, xúm vào giành giật các thùng bia còn nguyên rơi xuống đường. 8. Hôi tiền 500 nghìn, trộm điện thoại của người bị tai nạn xe máy: Khoảng 21h15 ngày 22/10/2013, ông Lê Thanh Hải (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) đi xe máy chở con gái 16 tuổi trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) bị tai nạn bất tỉnh, một xấp tiền 500 ngàn đã bị văng ra đường. Thấy vậy nhiều người đi đường đã lao vào nhặt. Ngoài tiền, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng bị cuỗm mất. 9. Hôi dầu từ xe tải bị lật: Ngày 15/3/2013, tài xế Lê Phước Hiếu (42 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Đồng Nai về TP.HCM và gặp nạn trên ôm cua tại ngã 4 Vũng Tàu. Vụ tai nạn khiến hàng trăm thùng dầu bị lật, đổ lênh láng trên đường. Nhiều người lao vào hôi của trước sự bất lực của tài xế.