Ám ảnh hiện trường chém 3 người kinh hoàng ở Sóc Sơn, Hà Nội

Như báo Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng 3/7, không rõ vì lý do gì, ông V.V.B (49 tuổi, Trưởng phòng Y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) cầm dao chém chị Nguyễn T.T.H (là nhân viên của Trung tâm) và cháu Đ.T.B.N (con chị H.) tại nhà chị này ở khu tập thể xã Trung Giã. Thấy vậy chị N.T.M (33 tuổi) đã lao vào can ngăn, và bị thương tích nhẹ ở cánh tay. Chém người xong, ông B, phóng hỏa đốt nhà nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân địa phương phát hiện đã nhanh chóng đến dập lửa, đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong. Hiện cháu N. vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội), còn chị M., bị thương nhẹ ở cánh tay. Gây án xong, ông B. điều khiển xe máy đến khu vực cánh đồng ngô ở thôn Phù Mã (xã Phù Linh, Sóc Sơn) rồi tự sát. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường để điều tra làm rõ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể ông B. được cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để khám nghiệm, điều tra. Khu vực cháu N. chạy ra kêu mọi người đến cứu. Ngôi nhà của chị H., nơi xảy ra vụ chém 3 người kinh hoàng. Do bị ngọn lửa do ông B. đốt cháy, cánh cửa và rèm nhà của nạn nhân bị cháy xém. Đến chiều cùng ngày sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường rời đi, thân nhân nạn nhân và hàng xóm mới bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân H.. Hình ảnh cây quạt bên trong gia đình nạn nhân bị hơi nóng cửa lửa làm chảy cả nhựa. Nhớ lại những hình ảnh ở hiện trường vụ chém người, nhiều người dân địa phương vẫn ám ảnh.

