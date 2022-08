Chân dung 2 Ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng ban phòng, chống tham nhũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên. Ngày 12/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM có 15 người do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, làm Trưởng Ban. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông Nên có thời gian làm trong ngành công an từ năm 1975, từ chiến sỹ cảnh sát hình sự, rồi giữ chức Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Sau đó lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 7/2011, Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 3/2013, ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 11/2013, ông Nên được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2/2016, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 11/10/2020, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 17/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa XI, ông Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nên được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Nên được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của BCH Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961 tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 4/2021); Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XV. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Dũng từng trải qua nhiều chức vụ tại Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera). Tháng 10/1997, ông Đinh Tiến Dũng giữ chức trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Bộ Xây dựng. Đến tháng 6/2003, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 6/2008, ông Dũng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Từ 10/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tháng 6/2013 - 3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016). Từ tháng 4/2021 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XV, Tổ trưởng Tổ Đảng (7/2021). Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất rất cao tại Hội nghị Trung ương 5, hồi tháng 5/2022. Đầu tháng 6/2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

