10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2021 gồm những ai?

Trần Quang Vinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: HCV kỳ thi Olympic vật lý quốc tế, vật lý châu Á năm 2021 và kỳ thi Olympic quốc tế các thành phố lớn năm 2020-2021, HCB kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế năm 2019; thành viên nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Trần Công Minh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh: Nằm trong danh sách Những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam năm 2022 của Forbes Vietnam. Năm 2021, đoạt Giải thưởng Thách thức toàn cầu về đổi mới kỹ thuật và công nghệ năm 2020. Lê Mỹ Quỳnh, chuyên viên kiểm thử xâm nhập và đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity: Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Diễn giả tại Hội nghị quốc tế CyberCrimeCon2021 tổ chức tại Nga. 9x Hà Nội là người tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của Tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker. Nguyễn Tuấn Minh, nghệ nhân gốm sứ: Năm 2020, được Sở Công Thương Hà Nội chứng nhận nghệ nhân tham gia chuỗi Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Gốm sứ TP Hà Nội; trực tiếp chế tác tác phẩm "Đôi bình vuốt tay men rạn cổ", "Đôi chóe men rạn mặt hổ phù vẽ rồng". Trần Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh: Từ một doanh nghiệp nhỏ có 5 thành viên với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, đến nay, doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 300 người với vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, doanh thu những năm gần đây đạt trên 1.000 tỷ đồng. Thượng úy Nguyễn Công Nhị, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội: Năm 2021, tham gia triệt phá thành công 2 ổ nhóm đối tượng có hành vi phát tán tin nhắn rác trên mạng viễn thông, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phạm Hải Yến, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội: Quả bóng bạc 2021; thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Nguyễn Nguyên Lê, học sinh năm thứ 5 Khoa Đàn dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Năm 2021, giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Mỹ; giải Nhất tuyệt đối cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone; giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Luigi Cerritelli; giải vàng cuộc thi âm nhạc quốc tế Singapore Raffles... Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Bệnh viện Thận Hà Nội: Là đội trưởng đội cấp cứu tiêm chủng số 1; đội trưởng đội cấp cứu phục vụ thu dung, vận chuyển người bệnh COVID-19; đội phó đội cấp cứu cơ động số 1; thành viên đội điều trị bệnh nhân COVID-19; Tham gia cùng đoàn nhân viên y tế Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai: Tham gia sáng lập và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 F0, thực hiện 450.000 cuộc gọi tư vấn thành công cho người bệnh và thân nhân, phát hiện được 1.415 bệnh nhân nguy cơ chuyển nặng cao để hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện...

