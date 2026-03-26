Liên danh Tiến Trung – Tân Phú Quang trúng gói thầu 2,6 tỷ đồng tại Tuy Đức

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) chỉ có một liên danh tham gia và trúng thầu sát giá.

Ngày 23/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 64/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Cống hộp qua suối Đắk R'Lấp tại Bon Bu Nđơr A. Theo quyết định này, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Tiến Trung và Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú Quang.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.614.797.767 đồng. So với giá gói thầu 2.695.666.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 80,8 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 3,00%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói, nguồn vốn từ vốn đầu tư phát triển của xã.

Quyết định số 64/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Cống hộp qua suối Đắk R'Lấp tại Bon Bu Nđơr A. (Nguồn: MSC)

Theo dữ liệu từ Biên bản mở thầu số IB2600075917 hoàn thành lúc 09h04 ngày 12/03/2026, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, trên hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Tiến Trung - Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú Quang.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14/BCĐG-HM ngày 18/03/2026 do Công ty TNHH MTV Huyền My Đắk Nông lập, tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ dự thầu của liên danh này đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do không có sự cạnh tranh từ các đối thủ khác, liên danh này "thuận buồm xuôi gió" vượt qua các bước đánh giá và chính thức được đề nghị trúng thầu. Việc một gói thầu xây lắp hạ tầng cấp cơ sở được mời thầu công khai nhưng lại rơi vào cảnh "độc diễn" đã làm dấy lên những trao đổi về tính cạnh tranh thực chất của môi trường đấu thầu tại địa phương.

Về năng lực của các thành viên trong liên danh, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, thành viên đứng đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Tiến Trung (MST: 6400375847; địa chỉ trụ sở tại Thôn 3, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) thành lập năm 2017. Lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp này khá cô đọng khi chỉ mới ghi nhận tham gia 5 gói thầu, trong đó trúng 3 gói.

Trong khi đó, thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú Quang (MST: 6400387680; địa chỉ tại Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) thành lập năm 2020. Hồ sơ cho thấy đơn vị này đã tham gia 8 gói thầu, trúng 2 gói và trượt 3 gói. Điểm chung của cả hai doanh nghiệp này là đều có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau khi thực hiện sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính theo cơ chế chính quyền 2 cấp cấp Tỉnh và cấp Xã có hiệu lực từ tháng 07/2025). Việc các doanh nghiệp "sân nhà" liên danh và trúng thầu các dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách xã là điều được khuyến khích nhằm phát triển kinh tế địa phương, song yếu tố hiệu quả kinh tế vẫn cần được đặt lên bàn cân.

Trụ sở UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý và chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Kể từ khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và gần đây nhất là Luật số 90/2025/QH15 đi vào thực tiễn, cùng hệ thống Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đấu thầu qua mạng đã trở thành công cụ đắc lực để minh bạch hóa. Tuy nhiên, việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia khiến ngân sách không có cơ hội được hưởng mức giá cạnh tranh hơn. Tỷ lệ tiết kiệm 3% đối với một gói thầu xây lắp dân dụng thông thường là con số khiêm tốn. Các chủ đầu tư cần rà soát lại quá trình lập E-HSMT, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, tuyệt đối không được có các tiêu chí vô tình hay cố ý cản trở sự tham gia của các nhà thầu khác".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là 'Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế'. Theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư (Phòng Kinh tế xã Tuy Đức) và đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính khách quan của hồ sơ mời thầu. Khi một gói thầu không có sự cạnh tranh, dù làm đúng quy trình, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương vẫn cần có sự đánh giá, giám sát và trách nhiệm giải trình để tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi nhằm mở rộng cánh cửa cho các nhà thầu khác trong những dự án tiếp theo".

Gói thầu tại xã Tuy Đức là một ví dụ điển hình cho bài toán làm thế nào để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công ở cấp cơ sở, nhất là trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu đang ngày càng được siết chặt để bảo vệ từng đồng ngân sách.