Thượng tôn pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư công cấp xã tại tỉnh Tây Ninh [Kỳ 5]

Vệt bài phân tích về công tác đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) của PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động đầu tư công cấp xã năm 2026. Một mặt, địa phương đã thể hiện sự năng động trong việc tranh thủ các nguồn vốn bổ sung để hiện thực hóa các công trình dân sinh cấp bách. Mặt khác, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho phần lớn các dự án xây lắp và sự xuất hiện lặp lại của một số nhà thầu tư vấn vẫn là những vấn đề cần được cải thiện về mặt quản trị.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) đưa ra quan điểm: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã thiết lập hành lang pháp lý rất rõ ràng. Để nâng cao hiệu quả, xã Long Hựu cần chủ động kiện toàn năng lực chuyên môn cho Bộ phận tham mưu quản lý dự án, đảm bảo cán bộ nắm vững quy trình đấu thầu qua mạng theo chuẩn mới nhất của Chính Phủ và Bộ Tài Chính".

Theo các chuyên gia, lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng theo Thông tư 79/2025/TT-BTC là chìa khóa để xã Long Hựu giải quyết bài toán "một mình một ngựa". Khi thông tin được công khai rộng rãi trên toàn quốc, áp lực cạnh tranh sẽ buộc các nhà thầu phải giảm giá sâu hơn để trúng thầu, qua đó gia tăng tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vượt mức 3,03% hiện nay.

Bên cạnh đó, công tác hậu kiểm chất lượng cũng cần được chủ đầu tư chú trọng đặc biệt. Tại các dự án như sửa chữa Trạm Y tế hay nạo vét kênh nội đồng, việc nhà thầu có đưa đúng máy móc, nhân sự như cam kết trong hồ sơ hay không sẽ quyết định độ bền của công trình. Vai trò của lãnh đạo xã trong việc giám sát các đơn vị tư vấn giám sát là yếu tố chốt chặn cuối cùng.

Khép lại vệt bài, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu tại xã Long Hựu thông qua việc đăng tải đầy đủ các kế hoạch và kết quả trên mạng đấu thầu quốc gia. Với sự cầu thị và tinh thần thượng tôn pháp luật, Báo Tri thức và Cuộc sống tin rằng công tác đấu thầu tại địa phương sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Tây Ninh.

