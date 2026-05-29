Bạn đọc - Phản biện

Thượng tôn pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư công cấp xã tại tỉnh Tây Ninh [Kỳ 5]

Tăng cường đấu thầu qua mạng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là giải pháp căn cơ cho môi trường đầu tư công tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh.

Hải Đăng

Vệt bài phân tích về công tác đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) của PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động đầu tư công cấp xã năm 2026. Một mặt, địa phương đã thể hiện sự năng động trong việc tranh thủ các nguồn vốn bổ sung để hiện thực hóa các công trình dân sinh cấp bách. Mặt khác, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho phần lớn các dự án xây lắp và sự xuất hiện lặp lại của một số nhà thầu tư vấn vẫn là những vấn đề cần được cải thiện về mặt quản trị.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) đưa ra quan điểm: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã thiết lập hành lang pháp lý rất rõ ràng. Để nâng cao hiệu quả, xã Long Hựu cần chủ động kiện toàn năng lực chuyên môn cho Bộ phận tham mưu quản lý dự án, đảm bảo cán bộ nắm vững quy trình đấu thầu qua mạng theo chuẩn mới nhất của Chính Phủ và Bộ Tài Chính".

Theo các chuyên gia, lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng theo Thông tư 79/2025/TT-BTC là chìa khóa để xã Long Hựu giải quyết bài toán "một mình một ngựa". Khi thông tin được công khai rộng rãi trên toàn quốc, áp lực cạnh tranh sẽ buộc các nhà thầu phải giảm giá sâu hơn để trúng thầu, qua đó gia tăng tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vượt mức 3,03% hiện nay.

Bên cạnh đó, công tác hậu kiểm chất lượng cũng cần được chủ đầu tư chú trọng đặc biệt. Tại các dự án như sửa chữa Trạm Y tế hay nạo vét kênh nội đồng, việc nhà thầu có đưa đúng máy móc, nhân sự như cam kết trong hồ sơ hay không sẽ quyết định độ bền của công trình. Vai trò của lãnh đạo xã trong việc giám sát các đơn vị tư vấn giám sát là yếu tố chốt chặn cuối cùng.

Khép lại vệt bài, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu tại xã Long Hựu thông qua việc đăng tải đầy đủ các kế hoạch và kết quả trên mạng đấu thầu quốc gia. Với sự cầu thị và tinh thần thượng tôn pháp luật, Báo Tri thức và Cuộc sống tin rằng công tác đấu thầu tại địa phương sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Tây Ninh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

CHỈ THỊ 12/CT-TTG: SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG TRONG ĐẤU THẦU

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu các chủ đầu tư phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, cài cắm các tiêu chí kỹ thuật quá mức nhằm định hướng cho một nhà thầu cụ thể. Đặc biệt, người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra sai phạm gây thất thoát ngân sách. Tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu, việc duy trì tỉ lệ tiết kiệm trung bình 3,03% cho thấy những bước đầu trong việc quán triệt tinh thần Chỉ thị này, hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả từng đồng tiền thuế của nhân dân.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Mổ xẻ các gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Long Hựu [Kỳ 2]

Nhiều gói thầu xây lắp quan trọng tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh được triển khai qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ghi nhận mức tiết kiệm đa dạng.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy sự quyết liệt trong việc giải ngân các dự án hạ tầng trong quý II/2026. Theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 22/04/2026 do ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Khang đã trúng gói thầu thi công xây dựng công trình nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, ấp Trung, Cầu Ngang, Long Ninh, Rạch Đào với giá 1.462.000.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.539.689.276 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt mức trên 5%, một con số rất ấn tượng đối với hình thức chỉ định thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Long Hựu: Vai trò của đơn vị tư vấn và bài toán "người quen" trong đấu thầu [Kỳ 3]

Sự xuất hiện dày đặc của một số đơn vị tư vấn trong các dự án tại xã Long Hựu đặt ra yêu cầu về tính khách quan và minh bạch.

Trong quá trình tìm hiểu sâu về hồ sơ đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận hiện tượng một đơn vị tư vấn trúng thầu với mật độ dày đặc. Theo kết quả công bố, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hoàng Phúc đã được phê duyệt trúng liên tiếp ít nhất 5 gói thầu tư vấn quản lý dự án cho các công trình trọng điểm của xã trong quý I và quý II/2026.

Cụ thể, đơn vị này đảm nhiệm vai trò quản lý dự án tại các công trình: Nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, kênh ấp Tây, hệ thống thoát nước ấp Chợ, sửa chữa Trạm Y tế và trang trí trực quan xã. Đồng hành cùng chủ đầu tư trong khâu kiểm soát kỹ thuật là Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng với nhiều gói thầu tư vấn giám sát thi công.

