VUSTA hướng tới xây dựng hệ sinh thái số toàn diện đến năm 2035

Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Chiều 25/8, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao năng lực quản trị hoạt động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam trên môi trường số". Hội thảo do TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA và ThS. Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương VUSTA, các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc; các chuyên gia, diễn giả đến từ: Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Tự động hoá Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam; đại diện một số doanh nghiệp công nghệ như Misa, Savis, BKAV, VNPT.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển mới dựa trên nền tảng KH&CN cao mà trong đó chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên KH&CN. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình quan trọng, đặc biệt quan trọng là Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến 2030. Những văn kiện này đã mở ra tầm nhìn chiến lược và khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của đất nước ta trong việc chủ động nắm bắt, làm chủ và phát huy thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, đồng thời tạo nền tảng để đất nước ta vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

VUSTA với vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước, hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 34 Liên hiệp hội địa phương, hơn 570 tổ chức KH&CN, tập hợp tổng số trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức. Đây là nguồn lực trí tuệ vô cùng to lớn, là tài sản quý giá của quốc gia.

Trong suốt hơn 43 năm qua, dựa trên những mục tiêu hoạt động đề ra, hệ thống VUSTA đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần quan tâm, giải quyết, trong đó có mô hình điều hành thiếu đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng dữ liệu và tri thức khổng lồ nhưng còn rời rạc, khó khai thác, dễ lãng phí. Chính điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản trị, phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình số hiện đại, thông minh, liên thông và bền vững.

Hội thảo đã khẳng định quyết tâm của VUSTA trong việc chủ động đổi mới, dám thay đổi, tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao năng lực quản trị, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KH&CN và quá trình chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh tại hội thảo.

Hội thảo đã giới thiệu và trao đổi về Đề án Chuyển đổi số tổng thể Cơ quan VUSTA giai đoạn 2026-2031, định hướng đến 2035. Đề án Chuyển đổi số tổng thể Cơ quan VUSTA giai đoạn 2026-2031, định hướng đến 2035 đặt mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái số VUSTA Digital - một hệ thống số hoá toàn diện, đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tái định hình toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của VUSTA.

Đại diện Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) giới thiệu về Đề án Chuyển đổi số tổng thể Cơ quan VUSTA giai đoạn 2026-2031

Hệ sinh thái VUSTA Digital sẽ kiến tạo một mô hình quản trị và làm việc mới, phá vỡ các rào cản về không gian, thời gian và địa lý, kết nối toàn bộ hệ thống từ cơ quan trung ương đến các hội thành viên và tổ chức trực thuộc. Mục tiêu này nhằm nâng cao một cách toàn diện hiệu lực, hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động, bao gồm: công tác tổ chức, điều hành; nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức; hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức...

Một điểm nhấn mang tính đột phá của Đề án là xác định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một công cụ công nghệ, mà là một "giá trị cốt lõi" trong việc triển khai các giải pháp số. AI sẽ được tích hợp sâu rộng vào các nền tảng để tối ưu hóa việc khai thác kho dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ phân tích, dự báo và ra quyết định, đồng thời mang lại những trải nghiệm thông minh và thuận tiện cho mọi đối tượng người dùng. Qua đó, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Ông Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ KH&CN phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã tạo diễn đàn mở, nơi tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ. Các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan quản lý nhà nước đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và khai thác tri thức trên môi trường số, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để VUSTA triển khai thành công chuyển đổi số toàn diện, hướng đến xây dựng hệ sinh thái số hiện đại, thông minh, bền vững. Những tham luận, ý kiến góp ý tại hội thảo giúp VUSTA xác định rõ hơn các giải pháp khả thi, phù hợp, mang tình đột phá để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu, mà con trở thành hiện thực trong mọi hoạt động của VUSTA.