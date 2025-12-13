Hà Nội

VUSTA - Trí thức KH&CN

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tổng kết năm 2025

Ngày 13/12, tại Ninh Bình đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025.

Gia Đạt

Các đồng chí chủ trì hội nghị: TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - đơn vị Cụm trưởng; Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - đơn vị Cụm phó.

img-6120-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA khẳng định: "Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, năm 2025, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) với 9 tổ chức thành viên đã triển khai các hoạt động bài bản, có chất lượng theo đúng Bản giao ước thi đua, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong các ngày 26-27/12/2025 tại Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

img-6127-1.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 2025 đất nước ta đang bước vào giai đoạn cách mạng mới, kỷ nguyên mới, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp với tâm thế mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trọng tâm là vừa giữ vững ổn định tổ chức, vừa đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ lợi ích thiết thực của hội viên, đoàn viên, người dân.

Các đơn vị trong Cụm đều xây dựng chủ đề hoạt động rõ ràng, có trọng tâm và lan tỏa mạnh trong toàn hệ thống và đất nước. 9 đơn vị, mang 9 phong cách khác nhau nhưng đều chung một mục đích, một động lực thi đua trong hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc".

Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025, ông Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA cho biết: Năm 2025, trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

img-6148-1.jpg
Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Cụm thi đua.

Cụ thể, phong trào thi đua, khen thưởng năm 2025 được các đơn vị trong Cụm thi đua quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức thành viên thực sự tạo động lực to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy đang diễn ra rất mạnh mẽ và khẩn trương, các cấp Hội vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của địa phương vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, quyền và lợi ích của hội viên vẫn được các cấp Hội quan tâm, chú trọng hàng đầu. Các tổ chức thành viên trong Cụm đã tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong xã hội, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng, đổi mới; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu nhằm lan tỏa gương sáng trong xã hội, đặc biệt chú trọng hướng về cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn, vùng núi, hải đảo, biên giới, tới đối tượng người lao động trực tiếp có đóng góp cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức. Kết quả nổi bật của tổ chức thành viên trong Cụm thi đua đã thể hiện vai trò quan trọng của các tổ chức trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị điển hình tiên tiến trình bày Báo cáo tham luận về kết quả hoạt động năm 2025.

img-6153-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, trình bày tham luận tại Hội nghị.
img-6163-1.jpg
Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam, trình bày tham luận với chủ đề "Ứng dụng chuyển đổi số báo chí để lan tỏa thông tin tích cực, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội".
img-6169-1.jpg
img-6173-1.jpg
img-6181-1.jpg
Đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị.

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

