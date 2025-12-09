VUSTA tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 9/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần của Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua.

Tham dự buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ có TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA ; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban của VUSTA , các chi bộ, hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc.

Phát biểu cảm ơn, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh, hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ là việc làm ý nghĩa, mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Chủ tịch Phan Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, hội thành viên trong hệ thống VUSTA.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, ngay sau chương trình, Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA sẽ khẩn trương chuyển toàn bộ số tiền này đến các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc chuyển trực tiếp đến các tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả. Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch để các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp có thể theo dõi, nắm bắt đầy đủ thông tin.

Bên cạnh việc hỗ trợ trước mắt, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng chia sẻ những khó khăn lâu dài mà đồng bào vùng lũ đang phải đối mặt, đặc biệt là các vấn đề về môi trường, sinh kế, đất canh tác, đất sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhiều khu vực hiện vẫn còn ngập úng, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, đòi hỏi sự chung tay bền bỉ và lâu dài của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng.

Báo cáo tại buổi tiếp nhận, Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ cho biết, trong thời gian qua, ngay sau khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung và Tây Nguyên gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho bà con, VUSTA đã kêu gọi các đơn vị trực thuộc, các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ, cũng như cán bộ, hội viên, trí thức trong hệ thống VUSTA tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Kể từ khi Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên được tổ chức vào ngày 24/11/2025, VUSTA đã tiếp nhận mức kinh phí ủng hộ khoảng hơn 500 triệu đồng, con số chính xác sẽ tiếp tục được theo dõi và công bố sau khi Ban Tổ chức thống kê đầy đủ - Chánh Văn phòng Phạm Hữu Duệ thông tin nhanh tại buổi tiếp nhận.

Buổi lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa cứu trợ đơn thuần, mà còn thể hiện sâu sắc vai trò, trách nhiệm và uy tín của VUSTA trong việc kết nối trí thức với xã hội, thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của đội ngũ trí thức cùng đất nước và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định rằng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không chỉ đóng góp cho sự phát triển đất nước bằng trí tuệ, mà còn bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia đối với cộng đồng.