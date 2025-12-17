Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA đoạt Giải Ba Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025, VUSTA vinh dự được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và nhận Giải Ba.

Gia Đạt

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ. Tới dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

3123-1765967940-1200x0-1.jpg
Quang cảnh buổi Lễ.

Tham gia cuộc thi lần này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh dự được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, VUSTA đoạt Giải Ba trong cuộc thi. Cụ thể, tác phẩm: "Hòa hợp dân tộc - từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay". Nhóm tác giả Lê Thanh Tùng - Trưởng ban phổ biến kiến thức VUSTA và Nguyễn Minh Tâm thuộc ban phổ biến kiến thức VUSTA.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ. Mặc dù Đảng bộ mới thành lập, các tổ chức đảng trực thuộc đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm rất cao. Sau 3 tháng tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được gần 600 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi.

90-1.jpg
Ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo lựa chọn các bài dự thi xuất sắc để trao giải và gửi dự thi cấp Trung ương, trong đó, Đảng bộ được tuyên dương là một trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc, cùng 6 cá nhân tác giả và nhóm tác giả đạt giải cao cuộc thi cấp Trung ương. "Đây là kết quả rất đáng trân trọng, cho thấy Cuộc thi thực sự đi vào đời sống, trở thành kênh tuyên truyền - giáo dục - rèn luyện bản lĩnh chính trị một cách sinh động, thiết thực và hiệu quả. Nhiều bài dự thi có hàm lượng lý luận cao, bám sát thực tiễn, lập luận chặt chẽ, thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ" - ông Trần Thắng cho biết.

3b8a7882-aaf3-43cd-a3a6-e8ae2230a30e-1-1.jpg
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. (Ảnh PGS.TS. Phạm Ngọc Linh ngoài cùng bên trái)

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường chống phá, nhất là trên không gian mạng; thông tin xấu độc lan truyền nhanh; một bộ phận cán bộ, đảng viên đôi lúc còn dao động…, ông Trần Thắng nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương càng trở nên đặc biệt quan trọng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên".

Với vị trí, chức năng đặc thù, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng thời góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới. "Rút kinh nghiệm từ Cuộc thi chính luận được triển khai hiệu quả tại nhiều đảng bộ trực thuộc Trung ương và từ thực tiễn phong phú của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đồng chí cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục làm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng. Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng; gắn với thực hiện Kết luận 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới..." - ông Trần Thắng phát biểu.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 20 giải cá nhân, trong đó trao: 1 Giải Nhất; 3 Giải Nhì; 6 Giải Ba; 10 Giải Khuyến khích; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khen 5 tổ chức Đảng tổ chức tốt Cuộc thi có số lượng bài tham gia nhiều và chất lượng bài dự thi tốt. Trong đó loạt bài 3 kỳ: "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ "Cách mạng màu" ở Việt Nam" của nhóm tác giả Báo Nhân Dân đoạt Giải Nhất.

77.png
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Giải Nhất cho nhóm tác giả đoạt giải.
09.jpg
3 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhì. Ảnh Lao Động
88888.jpg
6 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Ba. Ảnh Lao Động
9876.jpg
10 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh Lao Động

Tại buổi lễ, ông Trần Thắng đã phát động Cuộc thi chính luận lần thứ II, năm 2026 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, yêu cầu các cơ quan tham mưu, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới cách làm, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực, góp phần xây dựng "lá chắn tư tưởng" vững chắc trong toàn Đảng bộ góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân.

#VUSTA #bảo vệ tư tưởng #cuộc thi Đảng #giải Ba #MTTQ

Bài liên quan

VUSTA - Trí thức KH&CN

Cần giải pháp tổng thể cho bài toán úng ngập đô thị

Theo GS.TS Trần Đức Hạ, để giải quyết căn cơ bài toán úng ngập cho các đô thị, cần triển khai các biện pháp tổng thể, bao gồm cả giải pháp kỹ thuật, xây dựng chế tài, nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng...

Ngày 17/12, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo “Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu”.

3fc9b2fe-6d95-4f2a-a997-af43475cb4d0.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng

Sáng 17/12, các đại biểu Quốc hội lắng nghe và ghi nhận kiến nghị về đầu tư hệ thống dẫn nước, nâng cấp đường sá và hệ thống truyền thanh ở xã Anh Dũng.

Sáng 17/12, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Chủ tịch Phan Xuân Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh

Chiều 16/12, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh, gồm Chủ tịch Phan Xuân Dũng và Phó Trưởng đoàn Đàng Thị Mỹ Hương.

Chiều 16/12, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới