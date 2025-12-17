VUSTA đoạt Giải Ba Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025, VUSTA vinh dự được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và nhận Giải Ba.

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ. Tới dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Quang cảnh buổi Lễ.

Tham gia cuộc thi lần này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh dự được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, VUSTA đoạt Giải Ba trong cuộc thi. Cụ thể, tác phẩm: "Hòa hợp dân tộc - từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay". Nhóm tác giả Lê Thanh Tùng - Trưởng ban phổ biến kiến thức VUSTA và Nguyễn Minh Tâm thuộc ban phổ biến kiến thức VUSTA.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ. Mặc dù Đảng bộ mới thành lập, các tổ chức đảng trực thuộc đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm rất cao. Sau 3 tháng tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được gần 600 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi.

Ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo lựa chọn các bài dự thi xuất sắc để trao giải và gửi dự thi cấp Trung ương, trong đó, Đảng bộ được tuyên dương là một trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc, cùng 6 cá nhân tác giả và nhóm tác giả đạt giải cao cuộc thi cấp Trung ương. "Đây là kết quả rất đáng trân trọng, cho thấy Cuộc thi thực sự đi vào đời sống, trở thành kênh tuyên truyền - giáo dục - rèn luyện bản lĩnh chính trị một cách sinh động, thiết thực và hiệu quả. Nhiều bài dự thi có hàm lượng lý luận cao, bám sát thực tiễn, lập luận chặt chẽ, thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ" - ông Trần Thắng cho biết.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. (Ảnh PGS.TS. Phạm Ngọc Linh ngoài cùng bên trái)

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường chống phá, nhất là trên không gian mạng; thông tin xấu độc lan truyền nhanh; một bộ phận cán bộ, đảng viên đôi lúc còn dao động…, ông Trần Thắng nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương càng trở nên đặc biệt quan trọng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên".

Với vị trí, chức năng đặc thù, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng thời góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới. "Rút kinh nghiệm từ Cuộc thi chính luận được triển khai hiệu quả tại nhiều đảng bộ trực thuộc Trung ương và từ thực tiễn phong phú của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đồng chí cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục làm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng. Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng; gắn với thực hiện Kết luận 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới..." - ông Trần Thắng phát biểu.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 20 giải cá nhân, trong đó trao: 1 Giải Nhất; 3 Giải Nhì; 6 Giải Ba; 10 Giải Khuyến khích; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khen 5 tổ chức Đảng tổ chức tốt Cuộc thi có số lượng bài tham gia nhiều và chất lượng bài dự thi tốt. Trong đó loạt bài 3 kỳ: "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ "Cách mạng màu" ở Việt Nam" của nhóm tác giả Báo Nhân Dân đoạt Giải Nhất.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Giải Nhất cho nhóm tác giả đoạt giải.

3 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhì. Ảnh Lao Động

6 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Ba. Ảnh Lao Động

10 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh Lao Động

Tại buổi lễ, ông Trần Thắng đã phát động Cuộc thi chính luận lần thứ II, năm 2026 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, yêu cầu các cơ quan tham mưu, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới cách làm, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực, góp phần xây dựng "lá chắn tư tưởng" vững chắc trong toàn Đảng bộ góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân.