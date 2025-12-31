VUSTA tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 31/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA: Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo VUSTA: TS. Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA, TSKH Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó chủ tịch VUSTA; cán bộ Cơ quan Trung ương VUSTA; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà Xuất bản Tri thức, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (Vifotec) cùng các cá nhân nhận quyết định về công tác cán bộ.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ đã công bố 5 Quyết định về công tác cán bộ:

Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ công bố 5 Quyết định về công tác cán bộ.

1. Công bố Quyết định số 741/QĐ-LHHVN ngày 30/9/2025 về việc nghỉ hưu đối với TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA; ông Lê Công Lương được hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2026.

2. Công bố Quyết định số 1046/QĐ-LHHVN ngày 9/12/2025 bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA đối với ông Trần Xuân Việt, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/1/2026.

3. Công bố Quyết định số 1048/QĐ-LHHVN ngày 9/12/2025 bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban Phổ biến kiến thức VUSTA đối với bà Phạm Thị Bích Hồng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/1/2026.

4. Công bố Quyết định số 1049/QĐ-LHHVN ngày 9/12/2025 quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng VUSTA đối với bà Đoàn Thị Thu Huyền, thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/01/2026.

5. Công bố Quyết định số 1045/QĐ-LHHVN ngày 9/12/2025 quyết định giao quyền Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA đối với ông Trần Xuân Việt, Phó trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA kể từ ngày 01/01/2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho rằng, Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ được tổ chức vào thời điểm ý nghĩa, ngày cuối cùng của năm 2025, ngay trước thềm Năm mới 2026. Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, năm 2026 là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao của đất nước. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đặc biệt là những nỗ lực bền bỉ trong năm 2025, tập thể VUSTA có quyền tự hào về những giá trị đã đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển của đội ngũ trí thức KH&CN nói riêng và đất nước nói chung.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận những cống hiến của TS Lê Công Lương trong suốt gần 30 năm dành cho công tác hội và VUSTA, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Phan Xuân Dũng mong rằng TS Lê Công Lương sẽ mang theo những tình cảm tốt đẹp nhất, những kỷ niệm sâu sắc mà đồng chí đã gây dựng cùng tập thể trong suốt gần 30 năm qua. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng mong muốn, TS Lê Công Lương với trí tuệ và kinh nghiệm dày dạn của mình sẽ tiếp tục có đóng góp cho sự lớn mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam và lan tỏa tinh thần trí thức tới gia đình và xã hội.

Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, trong Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khi nhắc tới những việc triển khai sáp tới của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc tới vai trò, trách nhiệm của VUSTA. Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, sự tin tưởng ấy là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng cho thấy trách nhiệm lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN cũng như của VUSTA trong thời gian tới.

Khẳng định, công tác cán bộ là nhân tố then chốt của mọi then chốt để đạt được thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho rằng, việc kiện toàn bộ máy nhân sự là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng góp phần chuyển hóa những tâm huyết thành thắng lợi cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng kỳ vọng, các cán bộ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại sẽ góp phần vào sự phát triển chung của tổ chức bằng tư duy đổi mới, tinh thần đoàn kết để tháo gỡ mọi khó khăn, vượt qua mọi rào cản và thách thức trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, TS. Lê Công Lương đã bày tỏ cảm xúc của mình tại lễ nhận quyết định nghỉ hưu và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, người lao động VUSTA đã quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ, ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ.

TS Lê Công Lương.

TS Lê Công Lương cho biết, sẽ cố gắng sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống có ích và trong điều kiện của mình sẵn sàng góp phần xây dựng quê hương, đồng hành cùng VUSTA trong thời gian tới.

TS. Lê Công Lương nhận quyết định nghỉ chế độ.

Lãnh đạo VUSTA trao quyết định cho các đồng chí Đoàn Thị Thu Huyền; Trần Xuân Việt; Phạm Thị Bích Hồng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VUSTA chia tay TS Lê Công Lương.

Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc Sống Nguyễn Thị Mai Hương tặng hoa TS Lê Công Lương.