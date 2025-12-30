VUSTA nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân 2025

Sáng nay, 30/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam. Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đối ngoại nhân dân đã thiết lập và phát triển quan hệ với nhân dân các nước, giúp nhân dân thế giới hiểu rõ về dân tộc Việt Nam nhân nghĩa, thủy chung, yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường bất khuất trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, tự do và tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn, mạnh mẽ đoàn kết ủng hộ Việt Nam; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là: đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. "Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định.

Uỷ viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, Bộ, ngành, địa phương về những thành tích, kết quả công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lịch sử, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, trách nhiệm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân là hết sức nặng nề đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn để có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu mới của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Đảng, bộ, ban, ngành Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung nêu bật kết quả công tác đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trong báo cáo tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Ngọc Linh cho biết, trong thời gian qua, VUSTA đã tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của nhà nước, cụ thể nhất và gần nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, năm 2025. VUSTA đã tiếp tục chủ động, đổi mới và thúc đẩy hiệu quả hợp tác khoa học và công nghệ trong các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2025, VUSTA đã hỗ trợ Liên đoàn Kỹ sư Myanmar để đăng cai hội nghị giữa kỳ; được tổ chức vào tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị đã thu hút gần 150 đại biểu quốc tế (đoàn Phillippine gần 40 đại biểu, Myanmar gần 30 đại biểu,…). Những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa VUSTA và Liên đoàn AFEO đã được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Huân chương hữu nghị cho Liên đoàn AFEO và Huy chương hữu nghị cho cá nhân Phó Chủ tịch Viện kỹ sư Malaysia.

Năm 2025 cũng là năm mà VUSTA đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với các Hiệp Hội khoa học công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn kỹ sư; VUSTA đã đón Đoàn Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc, đoàn Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh, đoàn Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Đông, Đoàn Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Thâm Quyến; đồng thời cử các đoàn kỹ sư tham gia các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với Hội Kỹ sư Trung Quốc về kỹ thuật điện, tự động hóa, xây dựng cầu đường,…

Bên cạnh đó, năm 2025, VUSTA cũng chủ động thúc đẩy và triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực giải thường, hội thi về sáng tạo khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên.

Trong lĩnh vực vận động và hợp tác với các đối tác quốc tế tại Việt Nam; trong năm 2025, VUSTA đã chú trọng định hướng các tổ chức trực thuộc vận động nguồn lực viện trợ không hoàn lại thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng gắn với ứng dụng và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ. Đặc biệt, trong lĩnh vực này, năm 2025, VUSTA tiếp tục huy động nguồn lực viện trợ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại nhiều tỉnh của Việt Nam.

“Thông qua các hoạt động trên, năm 2025, chúng tôi khẳng định sự đóng góp hiệu quả và tích cực của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong những thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân”, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, trong thời gian tới, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho phát triển bền vững, việc phát huy vai trò của VUSTA và các hội thành viên trong thúc đẩy hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Tại hội nghị, Lãnh đạo VUSTA đã đưa ra những đề xuất nhằm phát huy vai trò của VUSTA và các Hội thành viên trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong thời gian tới, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và lãnh đạo sát sao hơn nữa của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của VUSTA.

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại trong tình hình mới, Phó Chủ tịch VUSTA khẳng định, trong thời gian tới, VUSTA sẽ tiếp tục chú trọng công tác quán triệt các văn bản quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp tác quốc tế trong toàn hệ thống.

Tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia tích cực các diễn đàn khoa học khu vực và quốc tế, mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm góp phần nâng cao vị thế của trí thức KH&CN Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong ngoại giao KH&CN; khuyến khích các hội thành viên tham gia các chương trình hợp tác về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ xanh, kinh tế số…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao tặng 27 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Với những kết quả đáng ghi nhận, VUSTA đã được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân 2025; Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA được tặng thưởng Bằng khen cho cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu và các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA được trao tặng Bằng khen cho cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân 2025