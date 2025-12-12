Liên đoàn kỹ sư ASEAN nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước

Với những đóng góp bền bỉ, thiết thực góp phần nâng cao vị thế kỹ sư Việt Nam, thúc đẩy hội nhập và phát triển cộng đồng, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN đã được trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước.

Sáng 12/12 tại trụ sở Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã diễn ra lễ trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước và Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghệp ASEAN cho 60 Kỹ sư của Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực VUSTA; bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá, Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Quỳnh Liên, uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Văn Minh, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, có sự tham dự của ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO; ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, nguyên Trưởng ban, Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO, ông Tan Chee Fai, Phó Trưởng khoa, Trường Đại học Xây dựng Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Hội đồng Đăng bạ kỹ sư ASEAN nhấn mạnh, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho các tổ chức, cá nhân quốc tế có nhiều đóng góp trong việc củng cố, phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Sự kiện ngày hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng như ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và cá nhân ông Yau Chau Fong đối với VUSTA và cộng đồng kỹ sư Việt Nam nói riêng cũng như các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ và nghề nghiệp trong khu vực ASEAN nói chung.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, VUSTA là đại diện của Việt Nam tham gia trong cơ chế hợp tác này từ năm 1998. Trong hơn hai thập kỷ hợp tác, VUSTA đã tích cực triển khai các sáng kiến, thúc đẩy đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn AFEO đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 776 kỹ sư Việt Nam, thúc đẩy sự trao đổi chuyên môn, công nhận nghề nghiệp, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật. Với vai trò là thành viên của Liên đoàn AFEO, VUSTA đã 3 lần đăng cai Hội nghị thường niên Liên đoàn AFEO vào các năm 2000, 2010 và 2020; đăng cai Hội nghị giữa kỳ Liên đoàn AFEO vào năm 2016 và gần nhất là vào tháng 8 năm 2025.

Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Hội đồng Đăng bạ kỹ sư ASEAN Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, ngoài sự kiện trao tặng danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước Việt Nam, buổi lễ hôm nay sẽ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 60 kỹ sư Việt Nam - những người đã nỗ lực phấn đấu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN trong năm 2025. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để đội ngũ kỹ sư tiếp tục rèn luyện, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Với nền tảng hợp tác bền chặt đã xây dựng trong nhiều năm qua, VUSTA và Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình mới, hiệu quả và thiết thực hơn nữa, góp phần nâng tầm đội ngũ kỹ sư Việt Nam và ASEAN trong bối cảnh mới của khu vực và thế giới - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng mong muốn.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ:

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA và bà Nguyễn Thị Kiều Vân - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá, Bộ Ngoại giao trao tặng Huân chương hữu nghị cho ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO.

Lãnh đạo VUSTA chụp ảnh lưu niệm với ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO.

Chủ tịch Danh dự VUSTA Đặng Vũ Minh và Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN.

Lãnh đạo VUSTA chụp ảnh kỷ niệm với ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN.

Ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN phát biểu.

Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN tặng quà kỷ niệm cho VUSTA và đại diện các cơ quan đoàn thể của Việt Nam.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng và ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO trao trao chứng nhận, huy hiệu và thẻ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm kết thúc buổi lễ.