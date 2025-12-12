Việt Nam giành nhiều giải thưởng lớn về sáng tạo khoa học công nghệ SIIF 2025

Các công trình tham dự đều được đánh giá cao về tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa, góp phần nâng tầm uy tín của nền khoa học công nghệ Việt Nam.

Đoàn Việt Nam nhận bằng khen của Ban tổ chức

Theo lời mời của Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc tế về sáng tạo khoa học và công nghệ (SIIF 2025) tại Seoul (Hàn Quốc).

SIIF 2025 được đánh giá là một trong những triển lãm phát minh, sáng chế có quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 500 công trình sáng tạo.

Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Liên đoàn các nhà sáng chế thế giới (IFIA) phối hợp tổ chức, cùng sự hỗ trợ của Bộ Khoa học, Bộ Thương mại, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, Phòng Thương mại & Công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà phát minh phụ nữ Hàn Quốc và nhiều tổ chức chuyên ngành.

Năm nay, đoàn Việt Nam mang tới triển lãm 10 đề tài đến từ 6 đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và trường học, thuộc các lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, công nghệ giáo dục, công nghệ vật liệu và nông – lâm – ngư nghiệp. Các sản phẩm đều được hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn, hàm lượng khoa học – công nghệ và tiềm năng thương mại hóa.

Công trình của (Công ty CP Gốm Đất Việt) nhận Cúp vàng (Grand Prize)

Kết quả, các công trình đã xuất sắc giành một giải Cúp Vàng Grand Prize, hai giải đặc biệt quốc tế, ba huy chương vàng, hai huy chương bạc, ba huy chương đồng, cùng nhiều bằng khen của các tổ chức sáng chế uy tín.

Trong số các công trình nổi bật, sản phẩm Gạch Cotto – Granite tiết kiệm năng lượng Gốm Đất Việt của nhóm tác giả AHLĐ Nguyễn Quang Mâu và cộng sự (Công ty CP Gốm Đất Việt) đạt Giải Grand Prize danh giá và Giải đặc biệt của Viện nghiên cứu và sáng chế Iran. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ cải tiến công nghệ nung và vật liệu, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Hay nhóm của PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng (Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường – Bộ Quốc phòng) nhận giải đặc biệt dành cho nhà sáng chế xuất sắc nhất, Huy chương Vàng và Giải đặc biệt của Hiệp hội Các nhà nghiên cứu Khoa học Malaysia (MARS) với công trình xử lý nước thải chứa chất hữu cơ bền bằng giải pháp oxy hóa tiên tiến kết hợp – một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng với ngành quốc phòng và môi trường.

Lãnh đạo Quỹ VIFOTEC cho biết, kết quả ấn tượng tại SIIF 2025 tiếp tục khẳng định năng lực sáng tạo của các nhà khoa học, doanh nghiệp và học sinh Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Những giải thưởng cao tại triển lãm quốc tế uy tín này cho thấy các sản phẩm khoa học công nghệ của Việt Nam không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn tiềm năng thương mại hóa và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

SIIF 2025 là cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, tiếp cận xu hướng công nghệ mới và tăng cường năng lực sở hữu trí tuệ cho các nhà sáng chế trong nước.

Quỹ VIFOTEC sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà khoa học, doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu – triển khai, tham gia các sân chơi quốc tế và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo góp phần phát triển khoa học công nghệ quốc gia.