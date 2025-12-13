Hà Nội

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Cụm thi đua trong năm 2026

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã bầu Cụm trưởng, Cụm phó, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026.

Gia Đạt

Ngày 13/12, ở Ninh Bình, các thành viên trong Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã bầu Cụm trưởng, Cụm phó thi đua năm 2026.

img-6121.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam - đơn vị Cụm trưởng; bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - đơn vị Cụm phó - chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2025, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng tới tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm kiện toàn, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xét duyệt, lưu trữ hồ sơ, góp phần đưa hoạt động thi đua đi vào thực chất, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua đã thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Cụm thi đua năm 2025. Trong đó, các thành viên trong Cụm thi đua đã bỏ phiếu và nhất trí tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (đơn vị Cụm trưởng năm 2025); tặng Bằng khen cho các đơn vị: Hội LHPN Việt Nam (đơn vị Cụm phó năm 2025); Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đồng thời, các thành viên trong Cụm thi đua nhất trí bầu Hội LHPN Việt Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2026; TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Cụm phó Cụm thi đua năm 2026. Các thành viên trong Cụm thi đua cũng nhất trí thông qua nội dung và ký kết Bản giao ước thi đua của Cụm thi đua năm 2026.

3905909127117022573-17656017622871445656250-176562061659827624165-0-87-1381-2297-crop-17656208727322090166875.jpg
Các thành viên trong Cụm thi đua ký kết Bản giao ước thi đua của Cụm thi đua năm 2026.

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Cụm thi đua trong năm 2026

Bước vào năm 2026, với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, các tổ chức trong Cụm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Các tổ chức thành viên trong Cụm đã thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Cụ thể:

img-6204-1.jpg
Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp toàn quốc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp toàn quốc.

- Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, MTTQ Việt Nam và địa phương phát động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số", các cuộc vận động tại địa phương, đơn vị; các chương trình Mục tiêu Quốc gia, các đề án của Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp toàn quốc; đồng thời huy động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Đại hội, triển khai quán triệt, cụ thể hóa việc đưa các Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp toàn quốc vào cuộc sống.

- Chỉ đạo các cấp Hội nghiêm túc thực hiện và tham gia triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; chấp hành chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, chỉ đạo của cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cấp Hội; tổng kết, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tham mưu sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng của đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, đảm bảo cập nhật các văn bản mới theo đúng quy định.

- Thực hiện các hoạt động của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp theo kế hoạch.

