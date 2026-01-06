VUSTA trao đổi về trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Sáng 05/01, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã diễn ra buổi gặp mặt và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam và Mỹ về chủ đề xã hội trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam.

Chương trình do Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh và Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu mở đầu, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh chào mừng đoàn chuyên gia đến thăm và làm việc tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng thời nhắc lại các nội dung trao đổi tại sự kiện tổ chức ở London vào tháng 10/2025. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cho biết, phía Việt Nam đặc biệt quan tâm và mong muốn được lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia nước ngoài về các vấn đề hiện nay liên quan đến điều kiện vận hành của xã hội AI (AIWS), công tác quản lý và khai thác tài sản số, cũng như chiến lược phát triển ngành công nghiệp AI của Việt Nam, đây là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội để hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh phát biểu

Trên cơ sở đó, VUSTA đề xuất nghiên cứu tổ chức các diễn đàn khoa học chuyên sâu về AI tại Việt Nam, dự kiến triển khai vào năm 2026, có sự đồng hành và hỗ trợ của những chuyên gia nước ngoài. Đây được xem là diễn đàn để tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đóng góp ý kiến khoa học cho quá trình hoạch định chính sách. Song song với đó, VUSTA cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, thông qua Nhà xuất bản Tri thức (đơn vị trực thuộc VUSTA) nhằm cho ra đời những ấn phẩm khoa học có giá trị. Các ấn phẩm dự kiến sẽ được công bố tại Tinhhoa.ai - nền tảng do Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) phối hợp Nhà xuất bản Tri thức tạo nên, chính thức ra mắt vào cuối tháng 12 vừa qua.

TS Glen Weyl, nhà sáng lập Viện Plurality, Tiến sĩ kinh tế Đại học Princeton, Mỹ chia sẻ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS Glen Weyl, nhà sáng lập Viện Plurality, Tiến sĩ kinh tế Đại học Princeton, Mỹ và GS Alisha Caroline Holland, Giám đốc Chương trình Sau đại học tại Khoa Chính phủ, Đại học Harvard đã chia sẻ và trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam về nhiều nội dung có giá trị liên quan tới các vấn đề Chính phủ AIWS 24/7; tài sản số theo tiêu chuẩn AIWS-DASI; trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số.

Trong phần thảo luận, các đại biểu của VUSTA đã thẳng thắn trao đổi thông tin và đánh giá cao những kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng AI trong quản trị, đặc biệt là các mô hình giúp tăng cường sự tham gia của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành xã hội. Các ý kiến nhất trí cho rằng AI cần được sử dụng như một công cụ hỗ trợ việc ra quyết định, kết nối các bộ, ngành và lĩnh vực chuyên môn, thay vì thay thế hoàn toàn con người trong bộ máy hành chính.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh tặng quà lưu niệm cho TS Glen Weyl và GS Alisha Caroline Holland

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam xác định AI là một chương trình mục tiêu lớn, việc xây dựng hành lang pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm chủ quyền công nghệ là những yêu cầu cấp thiết. VUSTA sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tập hợp trí thức, thực hiện tư vấn, phản biện xã hội, cung cấp luận cứ khoa học, góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý trong quá trình ra quyết định, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến đầu tư công, quy hoạch phát triển đô thị và hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh bày tỏ hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi bằng những chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới, đồng thời kỳ vọng việc tăng cường phối hợp nghiên cứu, đào tạo và xuất bản khoa học giữa VUSTA với các chuyên gia đối tác quốc tế, góp phần đưa AI trở thành công cụ phục vụ hiệu quả cho quản trị quốc gia và phát triển bền vững.