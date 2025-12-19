Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11 đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2026, củng cố hệ thống tổ chức và phát huy vai trò trí thức KH&CN.

Ngày 19/12, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII (2020-2025) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026; đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trung ương.

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 11 (khóa VIII).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho hay, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Trong đó, việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về sắp xếp, tỉnh gọn tổ chức bộ máy, cùng với các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã và đang tác động trực tiếp, toàn diện đến mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống LHH từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, những yêu cầu mới về cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ và tài chính đã đặt ra cho VUSTA nhiều thách thức lớn, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới để khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đoàn kết, VUSTA và các hội thành viên đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia xây dựng chính sách; phổ biến kiến thức; phát triển KH&CN; tôn vinh trí thức; hợp tác quốc tế...

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.

Trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh cho biết, năm 2025, VUSTA đã thực hiện được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đối với công tác củng cố và phát triển hệ thống tổ chức, thực hiện chủ trương, các quy định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tính đến nay, VUSTA có 127 hội thành viên, trong đó có 93 hội, tổng hội, hiệp hội ngành/nghề KH&CN toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương; có 570 tổ chức KH&CN và Nhà xuất bản Tri thức, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), Báo Tri thức và Cuộc sống.

Năm 2025, VUSTA đã triển khai một số dự án luật và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan TW (11 nhiệm vụ); Phối hợp với các đơn vị triển khai 12 đề tài và 24 hội thảo (trong đó có 06 hội thảo thuộc đề tài nghiên cứu). Cùng với đó, VUSTA đã tổ chức hoạt động lấy ý kiến trí thức gửi tới các kỳ họp Quốc hội. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học từ các hội thành viên, một số tổ KH&CN.

Năm 2026, một trong những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng của VUSTA là sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để các LHH tỉnh, thành phố sớm ổn định tổ chức bộ máy và triển khai đầy đủ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Tiếp tục triển khai các kế hoạch của VUSTA thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Bộ Chính trị về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến.

Trình bày dự thảo Báo cáo một số thành tựu nổi bật của VUSTA đóng góp vào sự nghiệp 40 năm đổi mới đất nước, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh VUSTA đã khẳng định được vai trò là “Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

VUSTA cũng đã tạo dấu ấn sâu đậm trong phổ biến kiến thức KH&CN, nâng cao dân trí, hình thành nền tảng xã hội cho công cuộc Đổi mới và phát triển bền vững.

Ông Chiến cho hay, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu cao hơn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những thành tựu trong 40 năm qua chính là nền tảng vững chắc để VUSTA tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của mình, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí miễn nhiệm.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết được các đại biểu đóng góp. Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự Hội đồng Trung ương khóa VIII đã nhận được sự thống nhất tuyệt đối của các đại biểu tại hội nghị.

Theo đó, Hội đồng trung ương đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm 2 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; miễn nhiệm 11 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; miễn nhiệm 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị các hội thành viên, tổ chức trực thuộc phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và các nội dung đã được thông qua tại Hội nghị HĐTW lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu chúc mừng ông Lê Công Lương được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.