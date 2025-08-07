VUSTA làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh

Ngày 7/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST).

Ngày 7/8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST). Đây là hoạt dộng trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của AFEO do VUSTA tổ chức đăng cai.

Tham dự buổi làm việc về phía VUSTA có: TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA; T. Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA; TS Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng; TSĐặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan Trung ương VUSTA.

Về phía Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST) có: Ông Lý Cẩm Đào (Li Jintao), Tổng Thư ký; Bà Kiều Lâm Bích (Qiao Linbi), Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển; Bà Bân Trí Huệ (Bin Zhihui), Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ quận Hải Điện – Bắc Kinh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã chào mừng Đoàn BAST đến thăm và làm việc tại Việt Nam và TP. Đà Nẵng trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) do VUSTA tổ chức đăng cai. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, năm 2025 đánh dấu Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2025). Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của Liên đoàn AFEO được xem là một hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng các sự kiện.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã giới thiệu tổng quan về hệ thống VUSTA tới Đoàn BAST, đồng thời khẳng định VUSTA sẵn sàng kết nối BAST với cộng đồng kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật ASEAN trong khuôn khổ Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO). Nhân dịp này, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã có đề nghị đại diện BAST chuyển lời cảm ơn của VUSTA đến lãnh đạo Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) về những hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua. Chủ tịch VUSTA đề nghị tăng cường chặt chẽ hơn nữa giữa VUSTA và CAST cũng như các tổ chức thành viên của CAST; tổ chức các chuyến thăm và làm việc thường xuyên của lãnh đạo và chuyên gia hai phía, tăng cường các hoạt động về chuyên môn, học thuật, phổ biến kiến thức khoa học do hai bên tổ chức.

Đoàn Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST) cũng đã có những trao đổi về hoạt động của BAST tại buổi làm việc. BAST được thành lập năm 1963, là một tổ chức kết nối các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia công nghệ tại Bắc Kinh. BAST đóng vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ hiểu biết khoa học của người dân, tư vấn chính sách khoa học cho chính phủ. BAST cam kết thiết lập một nền tảng truyền thông rộng khắp và mạng lưới hợp tác cho cộng đồng khoa học và công nghệ toàn cầu, thúc đẩy đổi mới công nghệ vì lợi ích của xã hội và phấn đấu đạt được sự phát triển bền vững.

Ông Lý Cẩm Đào (Li Jintao), Tổng Thư ký BAST phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA đã chia sẻ thông tin về các hoạt động hợp tác giữa VUSTA và Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) trong khuôn khổ sáng kiến về thành lập Tổ chức quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học (WOSL). VUSTA hiện là thành viên trong nhóm chuẩn bị thành lập tổ chức WOSL. VUSTA đánh giá cao Hội nghị về phổ biến kiến thức khoa học hàng năm do CAST tổ chức từ năm 2018 đến nay. Hàng năm, VUSTA đều cử đoàn công tác tham dự, trao đổi và chia sẻ thông tin tại Hội nghị. Năm 2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học, Đoàn VUSTA đã có cuộc gặp song phương tại trụ sở của CAST. Ông MENG Qinghai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, thay mặt Lãnh đạo tổ chức CAST tiếp đón và chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của VUSTA.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh chia sẻ thông tin về các hoạt động hợp tác giữa VUSTA và CAST.

Tháng 11/2024, VUSTA tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức khoa học cho các tổ chức thành viên trực thuộc và đã đón tiếp Đoàn công tác của Hội Khoa học và Kỹ thuật Thượng Hải sang tham dự. Hội nghị có sự tham dự trình bày trực tuyến của TS. Wang Ting, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phổ biến kiến thức khoa học, CAST.

Đặc biệt, trong 02 năm qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa Liên đoàn AFEO và Hội Kỹ sư Trung Quốc, VUSTA đã cử các kỹ sư trẻ tham dự Diễn đàn kỹ sư ASEAN - Trung Quốc tại Côn Minh, Trung Quốc năm 2024. Theo dự kiến, năm 2025 VUSTA sẽ cử tiếp các kỹ sư trẻ tham dự 04 khóa tập huấn nâng cao năng lực về điện năng, xây dựng dân dụng, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa do Hiệp hội Kỹ sư Trung Quốc (CSE) – thành viên của CAST tổ chức tại Quế Lâm, Thành Đô, Nam Kinh và Bắc Kinh, PGS.TS. Phạm Ngọc Linh cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình, VUSTA và CAST đã ký kết Biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.