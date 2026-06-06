'Vương quốc thác nước' giữa rừng rậm châu Phi khiến cả thế giới kinh ngạc

Giữa những cánh rừng mưa rậm rạp nhất Trung Phi, có một vùng đất hoang dã gần như nguyên vẹn đang cất giữ những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục.

Vườn quốc gia Ivindo nằm ở miền trung của Gabon, trải rộng trên diện tích gần 3.000 km² và được thành lập vào năm 2002 như một phần trong nỗ lực bảo tồn các hệ sinh thái rừng mưa của quốc gia này. Năm 2021, Ivindo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Ảnh: lepratiquedugabon

Điều làm nên danh tiếng của Ivindo là sự kết hợp hiếm có giữa rừng mưa nguyên sinh, các dòng sông lớn và những thác nước hùng vĩ. Nổi tiếng nhất là thác Kongou trên sông Ivindo, thường được coi là một trong những thác nước đẹp nhất châu Phi. Trải rộng trên chiều ngang hơn ba cây số trong mùa nước lớn, Kongou tạo thành một bức tường nước trắng xóa giữa biển cây xanh thẳm. Nhiều nhà thám hiểm gọi nơi đây là "kỳ quan thiên nhiên bị lãng quên của châu Phi" bởi vẻ đẹp ngoạn mục nhưng vẫn còn tương đối ít du khách biết đến.

Ảnh: whc.unesco

Khác với nhiều công viên quốc gia nổi tiếng khác, Ivindo gần như vẫn giữ được trạng thái hoang sơ. Những khu rừng nguyên sinh tại đây là nơi sinh sống của vô số loài động vật quý hiếm. Trong số đó có voi rừng châu Phi, khỉ đột đất thấp phía tây, tinh tinh Trung Phi và báo hoa mai. Đặc biệt, Gabon hiện được xem là thành trì cuối cùng của voi rừng châu Phi, với phần lớn quần thể còn lại của loài tập trung trong các khu rừng của quốc gia này, bao gồm cả Ivindo.

Hệ chim của công viên cũng vô cùng phong phú. Hàng trăm loài chim sinh sống trong những tán rừng cao, từ các loài chim mỏ sừng đầy màu sắc đến những loài đặc hữu chỉ xuất hiện tại khu vực Trung Phi. Đối với các nhà điểu học, Ivindo là một trong những địa điểm nghiên cứu quan trọng nhất của lục địa đen.

Ảnh: diplomatie.belgium

Một trong những điều hấp dẫn nhất tại Ivindo là cảm giác khám phá. Nhiều khu vực trong công viên vẫn rất khó tiếp cận và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các nhà khoa học thường xuyên phát hiện những loài côn trùng, thực vật và động vật mới hoặc những quần thể sinh vật mà trước đó ít được biết đến. Điều này khiến Ivindo trở thành một "phòng thí nghiệm tự nhiên" khổng lồ cho các nghiên cứu về tiến hóa, sinh thái học và bảo tồn.

Ngoài giá trị sinh học, công viên còn đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ carbon và điều hòa khí hậu. Những cánh rừng già của Ivindo lưu trữ lượng lớn carbon trong thân cây và đất rừng, góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngày nay, khi nhiều khu rừng nhiệt đới trên thế giới đang bị thu hẹp, Ivindo nổi lên như một biểu tượng của công tác bảo tồn thành công. Những thác nước hùng vĩ, các loài động vật quý hiếm và những khu rừng gần như nguyên vẹn khiến nơi đây trở thành một trong những vùng đất hoang dã đáng kinh ngạc nhất còn sót lại trên hành tinh.