Vùng 3 Hải quân tổ chức hội thi phần mềm mô phỏng huấn luyện

Hội thi có sự tham gia của các tác giả, nhóm tác giả với 16 mô hình học cụ trực quan và 11 phần mềm mô phỏng huấn luyện. Các sản phẩm được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở của các đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hội thi, ngay từ tháng 11 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch, xây dựng quy chế, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và làm tốt công tác chuẩn bị.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự và chỉ đạo hội thi. Ảnh: Hoàng Diệu.

Điểm mới trong hội thi năm nay là đề tài mô hình, sản phẩm tham gia đều được Bộ Tư lệnh Vùng thông qua trước khi tiến hành thiết kế và tiến hành gia công. Đa số các sản phẩm được thi công cơ khí kết hợp mô phỏng, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thể hiện rõ được nguyên lý hoạt động, khả năng đồng bộ của từng tổ hợp trang bị kỹ thuật có trong biên chế.

Chấm thi mô hình xe bệ phóng tự hành của Lữ đoàn 680.﻿ Ảnh: Hoàng Diệu.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Vũ Đình Hiển, biểu dương các cơ quan chức năng của Vùng và lực lượng tham gia đã tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tiến hành khai mạc hội thi đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 yêu cầu: Ban tổ chức, Ban giám khảo đề cao trách nhiệm, làm việc đúng quy chế, điều hành hội thi linh hoạt, hiệu quả. Tổ chức chấm thi nghiêm túc, trung thực, công tâm và khách quan.

Ban giám khảo chấm thi phần thuyết trình mô hình của Lữ đoàn 172. Ảnh: Hoàng Diệu.

Các nhóm tác giả, cá nhân xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ hội để trau dồi, tích lũy kiến thức, thể hiện trình độ, năng lực. Quá trình thi phải chấp hành nghiêm quy chế, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nội dung thi. Sau hội thi, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh mô hình để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.