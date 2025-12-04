Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Tham dự phát động và xuất quân có Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng

Trước đó, Vùng 3 đã tổ chức đoàn công tác để phối hợp với cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Vùng 3 lựa chọn, thành lập 6 đội xây dựng, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, làm mộc, cơ khí, kỹ thuật điện cùng các phương tiện, trang bị, máy móc đến địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu giao nhiệm vụ.

Các đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng dân quân, đoàn thể triển khai xây dựng nhà mới cho người dân đúng đối tượng, không để sót hộ dân bị thiệt hại nặng, đảm bảo đúng tiến độ thời gian hoàn thành, bàn giao xong trước ngày 31/1/2026, phấn đấu hoàn thành trước từ 7 đến 10 ngày.

Tại buổi phát động, giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện chiến dịch, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” - Cuộc hành quân xây dựng nhà cho Nhân dân không chỉ là mệnh lệnh chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm, mối đoàn kết gắn bó máu thịt của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 kịp thời có mặt chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân bị thiệt hại sau mưa, lũ sớm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 tham dự phát động.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh Miền Trung. Triển khai lực lượng, phương tiện chặt chẽ, nhanh chóng tổ chức đội hình cơ động về địa phương để giúp đỡ Nhân dân với khí thế “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến lưu ý: Cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, quy tắc an toàn; giữ vững phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, đoàn kết, tận tụy, mẫu mực khi tiếp xúc với nhân dân,

Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Chỉ huy các đội đề cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ khoa học, phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ thời gian, vượt nắng thắng mưa để xây dựng các công trình chất lượng, bàn giao đạt và vượt tiến độ đề ra, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sớm ổn định đời sống sau mưa, lũ.