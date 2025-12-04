Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.

Trà Khánh

Tham dự phát động và xuất quân có Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng

Trước đó, Vùng 3 đã tổ chức đoàn công tác để phối hợp với cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Vùng 3 lựa chọn, thành lập 6 đội xây dựng, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, làm mộc, cơ khí, kỹ thuật điện cùng các phương tiện, trang bị, máy móc đến địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

z7290995437562-b556627b68c1e609e9d4a6da35c35c00.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu giao nhiệm vụ.

Các đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng dân quân, đoàn thể triển khai xây dựng nhà mới cho người dân đúng đối tượng, không để sót hộ dân bị thiệt hại nặng, đảm bảo đúng tiến độ thời gian hoàn thành, bàn giao xong trước ngày 31/1/2026, phấn đấu hoàn thành trước từ 7 đến 10 ngày.

Tại buổi phát động, giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện chiến dịch, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” - Cuộc hành quân xây dựng nhà cho Nhân dân không chỉ là mệnh lệnh chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm, mối đoàn kết gắn bó máu thịt của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 kịp thời có mặt chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân bị thiệt hại sau mưa, lũ sớm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau".

z7290995447731-346fbab08d014b94833462d5f5c5d14f.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 tham dự phát động.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh Miền Trung. Triển khai lực lượng, phương tiện chặt chẽ, nhanh chóng tổ chức đội hình cơ động về địa phương để giúp đỡ Nhân dân với khí thế “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến lưu ý: Cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, quy tắc an toàn; giữ vững phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, đoàn kết, tận tụy, mẫu mực khi tiếp xúc với nhân dân,

z7290996900533-188db147fc9480d70bf2da88f93d5ecc.jpg
Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Chỉ huy các đội đề cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ khoa học, phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ thời gian, vượt nắng thắng mưa để xây dựng các công trình chất lượng, bàn giao đạt và vượt tiến độ đề ra, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sớm ổn định đời sống sau mưa, lũ.

#Chiến dịch Quang Trung #Vùng 3 Hải quân #Quân đội #khắc phục hậu quả mưa lũ

Bài liên quan

Quân sự

Không quân tiếp tục bay cứu trợ đồng bào lũ lụt ở Gia Lai, Đắk Lắk

Sáng 23/11, Sư đoàn không quân 372 tiếp tục làm tốt công tác bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xem chi tiết

Quân sự

“Đến sớm nhất và rời đi muộn nhất”

Đó là phương châm những người lính Không quân, Quân chủng Phòng Không - Không quân tâm niệm trong nhiệm vụ hỗ trợ và cứu trợ nhân dân vùng lũ những ngày qua.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung đoàn 917 bay thả hàng cứu trợ tại Tuy Hoà

Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội triển khai trực thăng chở 3 tấn hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt

8h30 sáng 22/11, trực thăng Mi-17 của Sư đoàn 372 cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa để cứu trợ đồng bào gặp lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

z7250099552636-d4e8d1332e0fe5ef975daae396667ee1.jpg
Trung đoàn Không quân 930 lên phương án về đường bay của trực thăng trong nhiệm vụ cứu trợ đồng bào lũ lụt, sáng 22/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới