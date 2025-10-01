Hà Nội

Quân sự

Vùng 3 Hải quân rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2025

Hội nghị rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2025 nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân

Trà Khánh

Chiều 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2025. Đồng chí Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng dự và chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng.

Hội nghị nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của các đơn vị trong toàn Vùng; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp và năng lực khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

z7067002080441-e1ad250e156278fa68e4e7950ab7a306.jpg
Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn.

Nội dung kiểm tra được Bộ Tư lệnh Vùng 3 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện; trong đó tập trung thực hành huấn luyện chiến thuật, xử lý các tình huống giả định đã đề ra; thực hành các bảng bố trí chiến đấu; thực hành bắn đạn thật các loại súng, pháo trong biên chế.

z7067002104590-8e67a36daba61b932c1dcc9a4a30e4b4.jpg
z7067002093615-3bf7de191f2a61fc70924a5528fb61bb.jpg
z7067002052376-623e4337370c4065be53930d21b17a26.jpg
Biên đội tàu Vùng 3 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật súng, pháo. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Đánh giá kết quả, đồng chí Đại tá Vũ Đình Hiển nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu, bồi dưỡng cán bộ tàu, ngành; công tác hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tàu, tên lửa bờ, ra đa, bảo đảm nhịp nhàng; tổ chức các bài bắn đạn thật của các lực lượng tàu, bờ đạt 100% KG, hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng đề nghị các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị mình trong thời gian tiếp theo.

