Vùng 3 Hải quân tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu...

Sáng 9 và 10/9, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí Thư đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chủ trì; tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng, cấp ủy và cơ quan đảng trong toàn Đảng bộ Vùng 3 Hải quân.

Quảng cảnh hội nghị tham gia tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác Đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu, xây dựng báo cáo, lập kế hoạch, tổng hợp tài liệu…

Các đại biểu dự tập huấn cũng được quán triệt về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm bảo mật, đạo đức, tuân thủ quy định. Đồng thời được giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm khi dùng AI trong công tác đảng.

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân.

Theo kế hoạch, Hội nghị đợt 1 tổ chức trong 2 ngày 9, 10/9 và đợt 2 trong 2 ngày 11, 12/9.