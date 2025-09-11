Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Vùng 3 Hải quân tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu...

Minh An

Sáng 9 và 10/9, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí Thư đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chủ trì; tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng, cấp ủy và cơ quan đảng trong toàn Đảng bộ Vùng 3 Hải quân.

z6996030834983-9e380a0a0b628a1cfdddd39a2ae522bb.jpg
Quảng cảnh hội nghị tham gia tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác Đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu, xây dựng báo cáo, lập kế hoạch, tổng hợp tài liệu…

Các đại biểu dự tập huấn cũng được quán triệt về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm bảo mật, đạo đức, tuân thủ quy định. Đồng thời được giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm khi dùng AI trong công tác đảng.

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân.

Theo kế hoạch, Hội nghị đợt 1 tổ chức trong 2 ngày 9, 10/9 và đợt 2 trong 2 ngày 11, 12/9.

#trí tuệ nhân tạo #công nghệ AI #Vùng 3 Hải quân

Bài liên quan

Quân sự

Vùng 3 Hải quân sẵn sàng ứng phó với Bão số 5

Ngày 23/8 và 24/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng 24/8, Vị trí tâm bão số 5: Khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào khu vực đất liền và suy yếu dần.

Xem chi tiết

Quân sự

Vùng 3 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng; Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ ngày 23/7 đến 25/7, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

z6841244176204-308cbcbd437b44858e7936590dfbe95f.jpg
Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính uỷ Vùng 3 Hải quân tặng quà các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Vùng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.
Xem chi tiết

Quân sự

Vùng 3 Hải quân tri ân và lời cảm ơn sâu sắc những người làm báo

Theo Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa chung không khí hân hoan hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), trước hết, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong toàn Vùng xin gửi lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn chân thành nhất tới các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị trong suốt những năm qua.

z6714660727792-30776daaec9c042bf7376ca610fdf0b8.jpg
Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp trên biển khi đi thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới