Vùng 3 Hải quân sẵn sàng ứng phó với Bão số 5

Ngày 23/8 và 24/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng 24/8, Vị trí tâm bão số 5: Khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào khu vực đất liền và suy yếu dần.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, 161 triển khai phương án bảo đảm an toàn trang bị tàu, thuyền.

Đến 4 giờ sáng ngày 25/8, tâm bão được dự báo nằm trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, với sức gió giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13.

Để kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 5; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử trí các tình huống; rà soát, điều chỉnh kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán lực lượng, phương tiện ra xa khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cho các trạm ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo xa.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 535 (Đèo Ngang, tỉnh Quảng Trị) gia cố các trang bị

Các cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền; gia cố, chằng buộc nhà cửa, kho tàng, trạm xưởng, mạng lưới điện; cắt tỉa cành cây, khơi thông cống rảnh, di chuyển các vật tư, trang bị lên cao tránh bị ngập úng, giảm thiểu thiệt hại; chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp uỷ, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.