Quân sự

Vùng 3 Hải quân sẵn sàng ứng phó với Bão số 5

Ngày 23/8 và 24/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5

Minh An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng 24/8, Vị trí tâm bão số 5: Khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào khu vực đất liền và suy yếu dần.

z6940163586526-aa47f1dfdfd731ec4532a71b9159fe7a.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, 161 triển khai phương án bảo đảm an toàn trang bị tàu, thuyền.

Đến 4 giờ sáng ngày 25/8, tâm bão được dự báo nằm trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, với sức gió giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13.

Để kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 5; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử trí các tình huống; rà soát, điều chỉnh kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán lực lượng, phương tiện ra xa khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cho các trạm ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo xa.

z6940163283014-bbc9bc15c20bc6c745e0884064384949.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 535 (Đèo Ngang, tỉnh Quảng Trị) gia cố các trang bị

Các cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền; gia cố, chằng buộc nhà cửa, kho tàng, trạm xưởng, mạng lưới điện; cắt tỉa cành cây, khơi thông cống rảnh, di chuyển các vật tư, trang bị lên cao tránh bị ngập úng, giảm thiểu thiệt hại; chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp uỷ, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

Xã hội

Bão số 5 chưa vào, Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn

Tâm bão số 5 đang cách đất liền khoảng 130km, nhưng từ sáng nay (25/8) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn…

Theo ghi nhận của PV, vào 9h30 ngày 25/8, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, kèm theo gió lớn rít liên hồi. Nhằm đảm bảo an toàn, hầu hết người dân đều đóng kín cửa, trú ẩn trong nhà không ra ngoài.

Đặc biệt, tại các xã ven biển như: Lộc Hà, Cổ Đạm, Thiên Cầm… biển động mạnh, gió to khiến các cột sóng đã dâng lên khá cao.

Xã hội

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.

Hơn 19h ngày 24/8, ông Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc đã có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), để cùng hàng trăm người khác, theo vận động của chính quyền, đến chỗ an toàn, tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Ngồi chưa ấm chỗ, ông đã nhấp nhổm như còn bận rộn điều gì trong lòng. Hỏi chuyện, ông nói: “Con cái đi làm ăn xa, chỉ có tôi và vợ ở nhà. Tôi được các chú dân quân chở đến đây trước, còn vợ thì vẫn chưa đến. Tôi lo cho bà ấy”.

Xã hội

Bão số 5 Sajiki mạnh cấp 14, cách Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị khoảng 165km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

dbqg-xtnd-20250825-0500.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.
