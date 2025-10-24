Vùng 3 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 24/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chiều 24/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (26/10/1975 – 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân; cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 3 Hải quân. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân đã ôn lại truyền thống của đơn vị trong 50 năm qua. Cách đây 50 năm, trước yêu cầu cấp bách xây dựng lực lượng Hải quân, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo rộng lớn của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập 5 Vùng Duyên hải thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong đó, Vùng 3 Duyên hải được thành lập trên cơ sở đơn vị Hải quân Khu vực 5 (gọi tắt là K5), đơn vị quản lý căn cứ Cửa Việt, căn cứ đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam ở miền Nam năm 1972.

Lực lượng ban đầu của Vùng chỉ có 2 Hải đội và một phân đội tàu nhỏ. Sau 3 năm thành lập, với tinh thần đoàn kết, tích cực chủ động, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Duyên hải đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhanh chóng ổn định tổ chức, phát triển lực lượng, tổ chức tuần tiễu quản lý vùng biển, vận chuyển chi viện đảo, tiến hành xây dựng kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng mới giải phóng.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 3 Hải quân. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng Hải quân, ngày 27/10/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định xây dựng 5 Vùng Duyên hải thành 4 Vùng Hải quân 1, 3, 4, 5. Theo đó, Vùng 3 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Đèo Ngang tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vững vàng bản lĩnh, nắm, dự báo chính xác tình hình, xử trí linh hoạt, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên từng con tàu, đảo xa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, với tinh thần “càng khó khăn, càng nỗ lực; càng gian khổ, càng vững niềm tin quyết thắng”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động xâm phạm của nước ngoài, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình trên biển.

Đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung thường xuyên đối mặt với nhiều thiên tai, bão lũ, hình ảnh Bộ đội Vùng 3 Hải quân vượt sóng to, gió lớn, tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm, khắc phục sự cố trên biển; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh, vươn khơi, bám biển... đã trở thành biểu tượng cao đẹp, niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đạt được trong 50 năm qua. Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và biển Đông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Vùng 3 Hải quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình trên biển, chủ động xử lý linh hoạt, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao:

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 3 Hải quân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị trong suốt nửa thế kỷ qua.