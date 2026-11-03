Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Kỷ luật 15 đảng viên

Liên quan những vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và 15 đảng viên.

Hạo Nhiên

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

aa-1785575289-1990.png
Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị). Ảnh: Đắc Thành

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên.

Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Lê Trực xảy ra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giám thị có dấu hiệu hỗ trợ thí sinh làm bài, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Ngày 17/7, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi), tổ trưởng tổ toán và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), giáo viên, tổ trưởng tổ văn, cùng thuộc Trường THPT Lê Trực.

Sau đó, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Hội đồng thi quyết định hủy các bài thi của 5 thí sinh do vi phạm quy chế. Trong đó, một em là con của hiệu trưởng trường THPT Lê Trực.

>>>Xem thêm video Công an tỉnh thông tin về sai phạm tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
#Kỷ luật #đảng viên #Quảng Trị #vi phạm #gian lận #thi tốt nghiệp

Bài liên quan

Xã hội

Bộ Giáo dục thông tin vụ xử lý vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Xem chi tiết

Kỷ luật Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Châu Long - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Lê Châu Long - Ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, sau khi xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy, ông Lê Châu Long đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông” gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới