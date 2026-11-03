Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Kỷ luật 15 đảng viên

Liên quan những vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và 15 đảng viên.

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị). Ảnh: Đắc Thành

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên.

Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Lê Trực xảy ra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giám thị có dấu hiệu hỗ trợ thí sinh làm bài, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Ngày 17/7, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi), tổ trưởng tổ toán và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), giáo viên, tổ trưởng tổ văn, cùng thuộc Trường THPT Lê Trực.

Sau đó, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Hội đồng thi quyết định hủy các bài thi của 5 thí sinh do vi phạm quy chế. Trong đó, một em là con của hiệu trưởng trường THPT Lê Trực.