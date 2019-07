Sau cùng Mỹ đã chịu phát triển pháo tự hành: Tầm bắn gây “sốc”!

Theo thông báo mới nhất từ Quân đội Mỹ, nước này đang trong giai đoạn phát triển hệ thống pháo tự hành 155mm thế hệ mới dựa trên chương trình pháo binh mở rộng tầm bắn với tên gọi M1299, nguyên mẫu tạm có tên là XM1299. Nguồn ảnh: Thao trường Yuma Hệ thống pháo tăng tầm của Lục quân Mỹ được thiết kế tối ưu nhằm tăng tầm bắn và tốc độ bắn so với các khẩu pháo M109A7 Paladin hiện nay. Khẩu pháo mới được trang bị hai công nghệ "đỉnh nhất" - đạn trợ lực tăng tầm XM1113 và nòng pháo dài gấp 58 lần cỡ nòng cho phép tăng tầm bắn từ 38 lên 70km. Nguồn ảnh: Thao trường Yuma Ngoài ra, M1299 sẽ có hệ thống nạp đạn tự động hoàn toàn giúp tăng tốc độ bắn từ 3 phát/phút lên 10 phát/phút cùng hệ thống liên lạc hỗ trợ GPS. Nguồn ảnh: Thao trường Yuma Quân đội Mỹ khao khát các hệ thống mới có khả năng bắn chính xác mục tiêu cách 100km trong 4 năm tới, tăng đáng kể so với đạn pháo 155mm hiện tại. Nếu điều này thành sự thật, không chỉ có vậy Mỹ lần đầu vượt xa Nga về công nghệ pháo tự hành. Nguồn ảnh: Wikipedia Nguồn tin cho hay, M1299 sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ pháo binh tích hợp để tối ưu hóa hiệu suất cấp hệ thống và đem lại khả năng sát thương vượt trội cho các loại hỏa lực 155mm gián tiếp. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện tại, Quân đội Mỹ vẫn chủ yếu sử dụng hệ thống pháo tự hành M109 được chế tạo từ đầu những năm 1960. Mặc dù qua nhiều lần nâng cấp, nhưng hỏa lực cơ bản của nó là khó thay thế nên nhìn chung sức mạnh M109 thua xa các thế hệ pháo 2S19 Msta-S hay 2S39 Koalitsiya-SV của Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia Phiên bản mới nhất hiện nay là mẫu M109A7 Paladin được đưa vào sản xuất từ năm 2013 cho Quân đội Mỹ. Mẫu này sử dụng nhiều thành phần động lực từ xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống hỏa lực được nâng cấp nhiều về tính toán ngắm bắn cho phép nó phản pháo trong tức thì (khoảng 1 phút). Nguồn ảnh: Wikipedia M109A7 trang bị khẩu pháo 155mm/L39 với chiều dài nòng gấp 39 lần cỡ nòng cho tầm bắn tối đa chỉ 24km và lên tới 30km với đạn trợ lực tăng tầm hoặc 40km với đạn thông minh Excalibur. Tuy nhiên tốc độ bắn chỉ giới hạn 4 phát/phút. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhìn chung sức mạnh M109A7 chưa thể so với 2S19 Msta-S hiện đại hóa hoặc 2S35 Koalitsiya-SV. Nó như một bước chuẩn bị, sự bổ sung để chờ M1299 vào cuộc. Nguồn ảnh: Wikipedia Bên trong tháp pháo pháo tự hành M109A6 Paladin. Nguồn: Youtube

