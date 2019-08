Khẩu súng trường AK được cánh thợ săn mê tít

Mạng Arms-Expo vừa đăng tải bộ ảnh của Kalashnikov Media giới thiệu khẩu súng trường họ AK thế hệ mới nhưng là dành cho dân sự nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Khẩu AK mang tên mã TG2 được phát triển cho các hoạt động huấn luyện thể thao, săn bắn và sưu tầm. Sản phẩm là một phiên bản giới hạn, có thể mua theo giấy phép thông thường cho một vũ khí nòng trơn. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Đáng chú ý, AK TG2 được phát triển trên nền tảng khẩu súng trường tấn công Kalashnikov AK103 dù cho lớp hoàn thiện bên ngoài có nhiều thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn và được chế tạo theo phong cách cổ điển của súng AK. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Ngoài các trang trí ngoại thất độc đáo, khẩu súng có khả năng gấp báng, nhiều phần trên thân súng làm bằng gỗ óc chó... Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Cận cảnh thước ngắm của súng trường AK TG2. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media AK TG2 có chiều dài tổng 945mm, riêng nòng dài 415mm, trọng lượng không có hộp tiếp đạn là hơn 3,9kg, sử dụng hộp tiếp đạn 10 viên. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Phần đầu nòng hệt như súng trường AK-103. Cầm trên tay một khẩu súng giống hệt AK-103 đi săn hay bắn thể thao thì chắc hẳn người sở hữu phải “phổng mũi” trước “bàn dân thiên hạ”. Nguồn ảnh: Kalashnikov Media Khẩu súng không sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm quân sự mà dùng loại đạn lớn hơn cỡ 9,29mm (.366 inches). Nguồn ảnh: The Firearm Blog Một số thử nghiệm cho thấy đạn 9,29mm có sức công phá tương đối lớn trước các tấm thép. Tầm bắn với đầu ruồi khoảng 300m. Nguồn ảnh: The Firearm Blog Video thử nghiệm độ chính xác của AK TG2. Nguồn: Kalashnikov Group

