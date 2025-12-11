Vụ hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà bảy tầng ở Indonesia, khiến 20 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm nay tại một tòa nhà bảy tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Vụ cháy bắt đầu ở tầng một của tòa nhà sau khi một cục pin phát nổ. Ông Susatyo Purnomo Condro, trưởng cảnh sát khu vực Trung Jakarta, cho biết với báo chí rằng vụ việc bắt đầu vào khoảng trưa giờ địa phương và lan sang các gian hàng khác, theo nguồn tin từ Reuters.

Theo cảnh sát, tòa nhà này là tòa nhà thương mại. Đây là văn phòng của Terra Drone Indonesia, một công ty cung cấp máy bay không người lái phục vụ khảo sát trên không cho khách hàng trong lĩnh vực khai thác mỏ và nông nghiệp

Nguồn: @colisfarm / X

Một số nhân viên đang ăn trưa trong tòa nhà vào thời điểm đó. Những người khác đã rời văn phòng và không bị ảnh hưởng.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người chết đã lên tới 20. Theo nhà chức trách, trong đó có 5 nam và 15 nữ. "Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc sơ tán các nạn nhân và xử lý hậu quả của vụ cháy", ông Condro cho biết.