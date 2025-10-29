Vụ hành hung tại quán cà phê Hà Nội, em trai 'tổng tài' vẫn bị tạm giam

40 ngày sau khi vụ việc xảy ra, N.L.V. - người trực tiếp hành hung con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội - vẫn bị tạm giam.

40 ngày sau khi vụ việc xảy ra, N.L.V. - người trực tiếp hành hung con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội - vẫn bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

N.L.V. (áo đen) vẫn đang bị tạm giam sau khi hành hung con trai chủ quán cà phê hôm 17/9. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 29/10, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) xác nhận N.L.V. - người ra tay hành hung M.Đ. (sinh năm 1997) - vẫn đang bị tạm giam sau 40 ngày. Phía công an phường đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Cùng ngày, N.V.T. (sinh năm 1998) - người giơ tay chỉ đạo em trai N.L.V. đánh người - bất ngờ lên tiếng về sự việc trên Facebook. T. bày tỏ sự đau lòng khi em trai bị tạm giam nhiều ngày.

"Vì một cái tát và một cú đấm trong khoảnh khắc nóng giận, một chàng trai mới ngoài hai mươi, tuổi đời còn non nớt, giờ đang nằm trong trại tạm giam, xa gia đình, xa cha mẹ và xa cả tương lai đang mở ra phía trước", thanh niên này viết.

Bên cạnh đó, T. nhắn nhủ bà X. - mẹ nạn nhân - bày tỏ mong muốn được tha thứ để sự việc sớm khép lại.

Đính kèm bài đăng, N.V.T. chia sẻ hình ảnh tờ đơn "nhờ hỗ trợ cung cấp thông tin", được gửi trong tháng 9, trong đó đề nghị chủ quán cà phê trích xuất đầy đủ đoạn video từ camera an ninh ghi lại sự việc để phục vụ việc điều tra.

Dưới bài đăng, động thái của N.V.T. vấp phải chỉ trích của dân mạng. Nhiều người cho rằng anh đang "kể khổ" dù là bên hành hung người khác và hành động của N.L.V. cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về phía gia đình M.Đ., mẹ nạn nhân cho biết không muốn chia sẻ thêm về vụ việc.

N.V.T. từng đến quán cà phê xin gặp mặt nói chuyện với gia đình nạn nhân nhưng bị từ chối. Ảnh: Ánh Hoàng.

Trước đó vào ngày 17/9, N.V.T., N.L.V. cùng vài người bạn đến quán cà phê của gia đình M.Đ. tại Khu đô thị Times City. Khi được Đ. nhắc nhở việc hút thuốc, T. được cho đã ra hiệu cho V. tiến tới hành hung Đ.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà X. cho biết con trai bị choáng váng, hoảng sợ, đau ở vùng mặt sau khi bị tấn công. Gia đình bà nhanh chóng trình báo sự việc tới công an phường Vĩnh Tuy.

Sau khi em trai bị tạm giam, sáng 19/9, N.V.T. quay lại quán cà phê, ngỏ ý gửi lời xin lỗi và mong được nói chuyện với gia đình bà X. Tuy nhiên, T. bị từ chối gặp mặt, đuổi khỏi quán.

"Đối với gia đình tôi, xin lỗi lúc này là quá muộn. Thời điểm con tôi nằm viện, họ không có một động thái hỏi han nào. Thậm chí, họ còn lên mạng đăng bài phản bác, nói con tôi có lỗi và phủi bỏ trách nhiệm", bà X. nói vào cùng ngày, cho biết mọi chuyện sẽ nhờ pháp luật giải quyết.

Giải thích về điều này, T. nói không phải cố tình chậm trễ mà vì còn cần trình báo lên công an nên chưa thể đến ngay. Nói về tình huống "giơ tay ra lệnh đánh nhân viên", T. vẫn khẳng định "có hiểu nhầm". Anh giải thích khi đó chỉ có ý bảo em trai tên V. ra nói chuyện sau khi bị nhân viên nhắc nhở với lời lẽ nặng nề. "Nếu tôi biết V. đánh người như vậy, tôi không bao giờ cho đi ra".

Khi đó, T. cũng khẳng định "thượng tôn pháp luật", chấp nhận mọi xử lý của cơ quan chức năng đối với những gì mình làm không đúng.