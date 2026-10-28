Vụ bao bì thực phẩm lạ ở trường Hoài Đức, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn

Phụ huynh lo thực phẩm nhập khẩu được dùng trong bữa ăn bán trú sau khi thấy vỏ bao bì gần bếp. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ sự việc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cùng cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu xác minh làm rõ nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm liên quan sau khi phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức phát hiện bao bì thịt nhập khẩu nghi vấn tại khu vực bếp ăn bán trú.

Phát hiện bao bì lạ tại khu vực tập kết rác

Sự việc bắt đầu từ sáng 27/10, khi đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Tại khu vực tập kết rác phía sau bếp nấu, phụ huynh phát hiện nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài, có nhãn mác ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại các loại thực phẩm này được đưa vào chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đã yêu cầu kiểm tra nhà kho lân cận bếp nấu. Tuy nhiên, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn từ chối mở cửa với lý do nhà kho không thuộc phạm vi bếp ăn. Tình trạng này dẫn đến xô đẩy giữa hai bên, thu hút đông người tập trung kéo dài qua đêm và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và cử đoàn công tác trực tiếp làm việc với nhà trường cùng các cơ quan chức năng.

Bao bì lạ. Ảnh cắt từ clip

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả kiểm tra từng chi tiết kèm chứng cứ minh bạch, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm.

Theo chỉ đạo của Sở, địa phương cần tập trung đối chiếu hồ sơ, chứng từ với thực địa để làm rõ nguồn gốc, quy trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm; Xác minh phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn đối với khu vực nhà kho mà phụ huynh đề nghị kiểm tra; Đánh giá việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở cung cấp.

Phụ huynh và một số người được cho là của công ty cung cấp thực phẩm xô xát nhau trước cửa nhà kho (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh, những băn khoăn của phụ huynh hiện vẫn là thông tin nghi vấn, chưa thể khẳng định thực phẩm ghi trên bao bì đã được đưa vào chế biến suất ăn cho học sinh. Việc xác minh khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn học đường đúng quy định, đúng chất lượng.

Nhà trường tăng cường giám sát, chờ kết luận chính thức

Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức thông tin, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phân công cán bộ y tế phối hợp cùng phụ huynh giám sát trực tiếp bữa ăn bán trú và hoạt động tại cơ sở cung cấp.

Theo nhà trường, trong buổi kiểm tra sáng 27/10, quy trình chế biến về cơ bản được ghi nhận đúng quy định. Những nghi vấn hiện tập trung vào nguồn gốc vỏ bao bì tại khu vực rác và khu vực nhà kho chưa được kiểm tra. Nhà trường đã lập biên bản, báo cáo UBND xã Hoài Đức và tiếp tục tăng cường giám sát, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để giải tỏa lo lắng cho phụ huynh.