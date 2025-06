VSDC báo lãi năm 2024 đạt 382,4 tỷ đồng

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với doanh thu tăng nhẹ 6,5% so năm 2023, đạt 767,3 tỷ đồng. Chi phí hoạt động chiếm 135,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ở mức 631,7 tỷ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên lên tới 82,3%, so mức 82,4% của năm trước.

Tuy nhiên, kỳ này doanh thu hoạt động tài chính giảm 47,8% về còn 31 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ về 184 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế và lợi nhuận khác (âm 21 triệu đồng), VSDC đạt 382,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3,2% so năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của VSDC tăng nhẹ lên 1.360,8 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương giảm mạnh 78% so đầu kỳ, về còn 153,6 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng vọt gấp 5 lần lên 760 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 10,4% lên 92,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty ở mức thấp chỉ hơn 360,8 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ 626,33 tỷ đồng.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi VSD.

VSDC đã kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.