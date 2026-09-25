Qualcomm đưa AI Agent lên smartphone với Snapdragon mới

Smartphone có thể sắp thay đổi cách người dùng tương tác với AI khi Qualcomm đưa AI Agent trở thành một phần trọng tâm trên nền tảng di động mới. Tại Snapdragon Summit 2026, hãng giới thiệu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6, hai nền tảng cao cấp được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Thay vì chỉ chờ người dùng đặt câu hỏi, AI Agent hướng tới khả năng hiểu mục tiêu, tự lập các bước xử lý và thực hiện công việc thay chủ nhân.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được Qualcomm thiết kế để tăng cường khả năng xử lý AI Agent trên smartphone.

Theo Don McGuire, Giám đốc marketing Qualcomm, 70% người tiêu dùng tham gia khảo sát bày tỏ sự quan tâm đến AI Agent cá nhân nhờ khả năng tự thao tác công việc. Trong khi đó, 66% muốn có một hệ sinh thái đa thiết bị xoay quanh các tác nhân AI. Những con số này cho thấy cách tiếp cận AI đang chuyển từ mô hình hỏi - đáp sang giao nhiệm vụ. Người dùng có thể yêu cầu AI xử lý một mục tiêu cụ thể, sau đó hệ thống tự xác định những bước cần thiết để hoàn thành.

Để hỗ trợ mô hình này, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 được xây dựng trên tiến trình 2 nm, kết hợp CPU Oryon, GPU Adreno thiết kế mới và NPU Hexagon thế hệ tiếp theo. Qualcomm định hướng hai nền tảng cho smartphone cao cấp, đồng thời tối ưu năng lực xử lý AI tại thiết bị. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được giới thiệu với khả năng xử lý các mô hình Mixture of Experts (MoE) có hơn 30 tỷ tham số, mở rộng phạm vi những mô hình AI có thể chạy trực tiếp trên điện thoại.

AI Agent hướng tới việc tự thực hiện chuỗi tác vụ thay vì chỉ trả lời yêu cầu của người dùng. (Ảnh: CNET)

Một điểm đáng chú ý là AI Agent không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây. Smartphone có thể phân chia tác vụ, xử lý những phần phù hợp ngay trên thiết bị và chuyển các yêu cầu cần năng lực tính toán lớn hơn lên cloud. Qualcomm cho rằng quá trình này cần diễn ra liền mạch để người dùng không phải quan tâm AI đang chạy ở đâu. Chẳng hạn, thay vì chỉ yêu cầu tạo lịch làm việc, một AI Agent có thể tổng hợp lịch trình, gửi thông tin cho những người tham dự cuộc họp và tìm các tài liệu liên quan. Qualcomm cũng đề cập Meta Muse và Google Spark như những ví dụ về các tác nhân có thể hoạt động trên smartphone.

Tham vọng của Qualcomm còn vượt ra ngoài chiếc điện thoại. Hãng muốn AI Agent trở thành lớp kết nối giữa smartphone, máy tính, đồng hồ thông minh, kính, ôtô và các thiết bị gia đình. Khi đó, tác vụ có thể được tiếp tục trên một thiết bị khác mà người dùng không phải thiết lập lại từ đầu. Smartphone có thể trở thành trung tâm cung cấp ngữ cảnh về lịch trình, thói quen và sở thích để AI đưa ra hành động phù hợp. Nếu chatbot từng khiến AI trở thành công cụ trả lời câu hỏi, AI Agent đang hướng đến bước tiếp theo là trở thành công cụ nhận việc và tự hoàn thành nhiệm vụ. Việc Qualcomm đưa công nghệ này xuống nền tảng smartphone cho thấy cuộc chuyển đổi từ AI phản hồi sang AI hành động đang ngày càng tiến gần người dùng phổ thông.