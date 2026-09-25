Apple đưa trí tuệ nhân tạo Siri lên nhà thông minh HomePod

HomePod phiên bản 27 tích hợp hệ thống đứng sau Siri AI, có tên mã "Linwood", cùng với các đèn trạng thái mới mang màu sắc đặc trưng của Siri AI.

Phiên bản Siri thông minh hơn, đa năng hơn của Apple sẽ được mở rộng sang HomePod, theo thông tin được phát hiện bởi chuyên gia phân tích mã nguồn pdfu.

Theo pdfu, phần mềm HomePod phiên bản 27 tích hợp hệ thống đứng sau Siri AI, có tên mã "Linwood", cùng với các đèn trạng thái mới sử dụng màu sắc đặc trưng của Siri AI.

Chuyên gia phân tích mã nguồn chỉ ra Siri AI sẽ có mặt trên HomePod.

HomePod 27 đã được phát hành nhưng Siri AI hiện chưa khả dụng trên các mẫu HomePod hiện tại, nên nhiều khả năng tính năng này sẽ chỉ hỗ trợ các mẫu HomePod mới.

Nhiều tin đồn cho rằng Apple đang phát triển phiên bản nâng cấp của HomePod mini, với điểm nhấn chính là bộ vi xử lý nhanh hơn. Dự kiến, Apple sẽ trang bị cho thiết bị này chip S9 hoặc mới hơn, thậm chí có thể là chip S11 mới nhất đang được sử dụng trên Apple Watch Series 12.

Apple Watch Series 9 trở về sau đều hỗ trợ Siri AI, tuy nhiên cần kết nối với iPhone có Apple Intelligence để sử dụng đầy đủ tính năng Siri. Các mẫu HomePod mini mới dự kiến cũng sẽ hoạt động tương tự, cung cấp một số tính năng Siri AI và Apple Intelligence khi kết nối với iPhone tương thích.

HomePod mini không được kỳ vọng sẽ thay đổi thiết kế, nhưng bên cạnh bộ vi xử lý mới, Apple có thể bổ sung chip mạng N1, chip Ultra Wideband thế hệ mới và các màu sắc cập nhật.

Apple TV 4K cũng được dự đoán sẽ có bộ vi xử lý hỗ trợ Siri AI, và Apple đang phát triển một trung tâm điều khiển nhà thông minh chuyên dụng tích hợp Siri AI. Tất cả các sản phẩm mới, bao gồm cả HomePod mini, có thể sẽ ra mắt ngay trong tháng 10 tới. Apple cũng đang phát triển phiên bản HomePod kích thước lớn mới, nhưng thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định.