Vợ hai đại gia Minh Nhựa hóa 'yêu nữ túi hiệu' có chiếc lần gần 10 tỷ

Cộng đồng trẻ

Mina Phạm - bà xã đại gia Minh Nhựa mới bổ sung tác phẩm Hermes Snow Faubourg Birkin 350.000 USD vào bộ sưu tập túi hiệu xa xỉ.

Thiên Anh
Mina Phạm gây chú ý khi đăng ảnh tạo dáng cùng Snow Faubourg - thiết kế Hermes Birkin quý hiếm được nhiều tay chơi hàng hiệu nổi tiếng thế giới "săn lùng".
Bộ sưu tập Hermes Faubourg Birkin gồm 5 phiên bản độc đáo mô phỏng kiến trúc mặt tiền cửa hàng flagship của nhà mốt Pháp tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honore ở Paris.
Đây là mẫu Birkin đầu tiên có kích thước 20 cm và được hoàn thiện bằng đường khâu sellier mượt mà - kỹ thuật thường dành riêng cho túi Kelly.
Faubourg Birkin hiện là một trong những dòng Hermes đắt đỏ nhất trên thị trường thứ cấp do tính khan hiếm trong khi nhu cầu khách hàng luôn cao, theo Sotheby's.
Có kết cấu chất liệu khác 4 phiên bản Faubourg còn lại, Snow của bà xã Minh Nhựa sử dụng da Togo cho phần nắp, còn thân túi là da cá sấu, bởi vậy có giá cao nhất bộ sưu tập.
Mina Phạm thường đăng nhiều hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa với những chuyến du lịch đắt đỏ và tủ đồ tràn ngập sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp.
Trước khi sắm thêm Snow Faubourg, Mina Phạm đã sưu tập nhiều túi Hermes - tuyên ngôn của giới thượng lưu - với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, gồm cả Birkin lẫn Kelly da cá sấu bạch tạng.
Bên cạnh đó, người đẹp 35 tuổi còn được chồng đại gia tặng nhiều mẫu đồng hồ Richard Mille siêu xa xỉ.
Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh Nhựa sau khi anh ly thân vợ đầu.
Mina Phạm và Minh Nhựa có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm trước khi hạnh phúc như hiện tại. Họ có hai con chung, ngoài ra nam doanh nhân còn có ba con riêng với vợ cũ. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Minh Nhựa #Mina Phạm #túi hiệu #Hermes Birkin #siêu xe #sưu tập túi xách

