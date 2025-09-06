Ái nữ đại gia Minh Nhựa nói gì khi bị chê mới đẻ đã 'bỏ cữ đi chơi'

Sau một tháng sinh con út, Joyce Phạm mới chia sẻ hình ảnh đi đẻ ở bệnh viện. Cô bị không ít người hiểu nhầm 'bỏ cữ đi chơi', phải lên tiếng giải thích.