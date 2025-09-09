Hà Nội

Vợ chồng ái nữ đại gia Minh Nhựa đăng ảnh kỉ niệm 6 năm ngày cưới

Cộng đồng trẻ

Vợ chồng ái nữ đại gia Minh Nhựa đăng ảnh kỉ niệm 6 năm ngày cưới

Vợ chồng Joyce Phạm vừa đăng loạt ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cả hai có với nhau 4 con.

Thiên Anh
Mới đây, Joyce Phạm - con gái lớn của đại gia Minh Nhựa - đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới trên tài khoản Instagram có hơn nửa triệu người theo dõi.
"6 năm không chỉ là tình yêu, mà còn là sự đồng hành và trưởng thành cùng nhau", Joyce Phạm viết, gắn thẻ ông xã Tâm Nguyễn. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.
Trước chuyến công tác ở Quảng Châu (Trung Quốc), Tâm Nguyễn vẫn kịp cùng vợ dùng bữa tối. Trên tài khoản TikTok, anh chia sẻ khoảnh khắc Joyce Phạm cầm bó hoa kèm dòng chữ “Happy Wedding Anniversary”, ghi dấu ngày đặc biệt của cả hai.
Gần đây, ái nữ nhà Minh Nhựa thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và đi du lịch cùng chồng.
Sau khi sinh con trai thứ 4 - bé Jayric vào ngày 22/6 - Joyce Phạm gây chú ý với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ.
Khi có người thắc mắc chuyện "bỏ cữ đi chơi", Joyce Phạm cho biết mình chỉ kiêng trong 1 tháng thay vì 3 tháng như trước kia.
"Việc này kết hợp truyền thống và hiện đại, không quá gò bó", Joyce Phạm giải thích về việc bị nhắc "bỏ cữ đi chơi".
Trước đó, vợ chồng Joyce từng dự định dừng lại ở 3 con. Tuy nhiên, Jayric đến như một món quà bất ngờ.
"Bây giờ được gọi là mẹ bốn con nghe cũng choáng, nhưng mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu làm mẹ", Joyce Phạm viết trong tâm sự gửi quý tử mới sinh. Trước Jayric, cặp đôi đã chào đón bé Jayden (2020), Jayla (2022) và Jayson (2024).
Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) kết hôn với Tâm Nguyễn (Nguyễn Phước Thành Tâm, sinh năm 1997) vào tháng 9/2019. Cả hai từng quen nhau từ thời "con nít", sau đó chia tay rồi tái hợp và quyết định gắn bó sau 5 tháng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
