Viettel Đồng Nai: Khách hàng "ngã ngửa" vì bị chặn Internet dù đã đóng cước trọn gói một năm

Dù vừa mới lắp đặt và hoàn tất nghĩa vụ tài chính cho gói cước 1 năm, gia đình ông L.V.H (Đồng Nai) đột ngột bị cắt dịch vụ. Đáng nói hơn, lý do chặn đường truyền lại xuất phát từ ý chí chủ quan của ông Tạ Ngọc Nam một nhân viên Viettel, khiến quyền lợi khách hàng bị xâm phạm nghiêm trọng.

Đóng tiền triệu để nhận... sự im lặng

Theo phản ánh của ông L.V.H (trú tại Phường Long Hưng, Đồng Nai) gửi đến Báo Tri thức và Cuộc sống, vào cuối tháng 1/2026, ông H ký hợp đồng và thanh toán tại Viettel Đồng Nai – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Ông nhận hai hóa đơn điện tử ngày 30/01/2026:

Hóa đơn số TK26TVA 126/76: 250.000 đồng cho gói “Box TV360_COMBO_FTTH_Hệ gọi mới_TV2”.

Hóa đơn số TK26TVA 126566: 300.000 đồng cho thiết bị “F_HMM_Mô hình ONT WiFi6 SDMC”.

Hóa đơn điện tử nhà mạng ghi nhận ông H. đã thanh toán phí

Tổng cộng ông đã chi hơn 4.488.000 đồng tiền mặt/chuyển khoản để lắp đặt và kích hoạt dịch vụ. Trong ứng dụng My Viettel, gói cước hiển thị rõ ràng: Bắt đầu ngày 30/01/2026, kết thúc 31/12/2026, công nghệ Quang GPON, tài khoản dni_gftth_hienlv10, kèm các gói DANGCAPBOX và DANGCAPBOXTv2.

Tuy nhiên, niềm vui "mạng khỏe" chưa kéo dài được bao lâu thì chỉ sau khoảng một tuần sử dụng, dịch vụ bất ngờ bị ngắt kết nối. Mọi hoạt động học tập, làm việc của gia đình đều bị đình trệ trong khi phía nhà mạng không hề có bất kỳ thông báo trước nào.

Phiếu thu do nhân viên Viettel gửi lại cho khách hàng thể hiện rõ đã thu phí 1 năm

Quyền năng "tự tác" của nhân viên Viettel Đồng Nai?

Sau nhiều nỗ lực liên hệ tổng đài, ông H. mới bàng hoàng biết được đường truyền của mình bị chặn theo yêu cầu cá nhân của một nhân viên tên Tạ Ngọc Nam (biệt danh Nam Đen), số điện thoại 0979306521. Theo lời ông H., nhân viên này thậm chí còn gây sức ép để các bộ phận khác không được mở lại đường truyền cho khách hàng.

Khi gia đình trực tiếp chất vấn, ông Nam đưa ra lý lẽ: "Tại địa chỉ nhà ông H. đã có một đường truyền do em dâu ông H. đứng tên, trước đó xin tạm dừng do nhà đang xây dựng, vừa xin đấu nối lại. Viettel không cho phép địa chỉ đã có đường truyền được đấu nối tên người khác" và khẳng định sẽ hoàn lại tiền. Câu trả lời này khiến khách hàng không khỏi bất bình bởi:

Ông H. đăng ký đường truyền mới và duy nhất tại địa chỉ căn nhà mới vừa xây dựng, Quy trình thẩm định ở đâu? Nếu có chính sách này, tại sao hệ thống vẫn cho phép ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng vào ngày 30/01/2026?

Hành vi lạm quyền: Một nhân viên Viettel Đồng Nai có quyền tự ý cắt dịch vụ của một hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý và đã thanh toán đủ tài chính hay không?

Dấu hỏi về trách nhiệm và quyền lợi khách hàng

Hành động đơn phương chấm dứt dịch vụ mà không thông báo, dựa trên sự ý chí cá nhân của một nhân viên đang đặt ra nghi vấn lớn về quy trình quản lý của Viettel Đồng Nai:

Liệu Viettel có thực sự tồn tại "luật ngầm" về việc hạn chế đường truyền, tranh chấp địa bàn nội bộ giữa các bộ phận?

Quy trình tạm ngưng dịch vụ có bắt buộc phải thông báo trước và được sự đồng ý của khách hàng?

Cá nhân nhân viên có quyền yêu cầu chặn đường truyền mà không thông qua bộ phận quản lý, không lập biên bản làm việc với khách hàng?

Trước sự việc có dấu hiệu lạm quyền và coi thường khách hàng này, đề nghị Viettel Đồng Nai và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội sớm vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của nhân viên Tạ Ngọc Nam để bảo vệ uy tín của thương hiệu cũng như quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ.