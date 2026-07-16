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Doanh nghiệp

VietinBank tăng mạnh 128 bậc trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính toàn cầu khi tăng mạnh 128 bậc trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026.

PV

Theo đó, VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất 15 năm liên tiếp hiện diện trong bảng xếp hạng danh giá và ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong nhóm các tổ chức tín dụng Việt Nam được Forbes xếp hạng năm nay.

Trong bảng xếp hạng Global 2000 năm 2026 do Forbes vừa công bố, VietinBank xếp thứ 1.031 toàn cầu, tăng mạnh 128 bậc so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ 15 liên tiếp VietinBank được vinh danh trong Forbes Global 2000 - một trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí gồm: Doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường. Việc duy trì hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng suốt 15 năm cho thấy sự phát triển ổn định, bền vững của VietinBank, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của ngân hàng trên thị trường tài chính quốc tế.

Tiềm lực tài chính vững mạnh

Theo số liệu do Forbes công bố, VietinBank đạt doanh thu 6,92 tỷ USD; lợi nhuận 1,45 tỷ USD, tổng tài sản 111,01 tỷ USD và vốn hóa thị trường 10,55 tỷ USD. Với mức lợi nhuận 1,45 tỷ USD, VietinBank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong nhóm các tổ chức tín dụng Việt Nam góp mặt trong Forbes Global 2000 năm 2026. Bên cạnh đó, quy mô tổng tài sản vượt 111 tỷ USD tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh cùng năng lực tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

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VietinBank 15 năm liên tiếp ghi danh trong Forbes Global 2000

Việc tăng 128 bậc trong bảng xếp hạng năm nay cùng các chỉ số tài chính tích cực được Forbes ghi nhận cho thấy bước tiến vững mạnh của VietinBank về quy mô, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Kết quả này phản ánh quá trình khẳng định năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Khẳng định vị thế trên trường quốc tế

Kết quả trên Forbes Global 2000 tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận của các tổ chức quốc tế uy tín dành cho VietinBank trong năm 2026. Trước đó, ngân hàng 3 năm liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 - nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Cùng với đó, VietinBank tiếp tục xuất hiện trong Top 200 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finance công bố, vươn lên vị trí 148 toàn cầu trong năm 2026.

Việc liên tiếp được các tổ chức quốc tế uy tín như Forbes, Fortune và Brand Finance ghi nhận cho thấy VietinBank ngày càng khẳng định vị thế trên nhiều phương diện: Quy mô và hiệu quả hoạt động, vị thế doanh nghiệp trong khu vực cũng như giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho năng lực cạnh tranh và quá trình phát triển bền vững của VietinBank trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

#VietinBank trên Forbes Global 2000 #Phát triển tài chính bền vững #Chỉ số tài chính và quy mô ngân hàng #Vị thế quốc tế của VietinBank #Chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ

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