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Doanh nghiệp

VietinBank 6 năm liên tiếp khẳng định vị thế Ngân hàng SME hàng đầu Việt Nam

 VietinBank đượcThe Asian Banker trao tặng giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2026,đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp ở hạng mục giải thưởng uy tín này.

PV

6 năm liên tiếp giữ vững vị trí hàng đầu

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi VietinBank lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Best SME Bank in Vietnam). Danh hiệu do The Asian Banker trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu trong một năm hoạt động, mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Theo đánh giá của The Asian Banker, VietinBank nổi bật nhờ khả năng cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp khởi nghiệp, siêu nhỏ đến các doanh nghiệp đang tăng trưởng quy mô. Chính sự thấu hiểu và đồng hành xuyên suốt đó đã giúp VietinBank duy trì vị thế Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp.

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VietinBank là Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 6 năm liên tiếp.

Hành trình khẳng định vị thế

Đằng sau 6 năm liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu là chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trung tâm. Trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục đối mặt với những biến động từ dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực chi phí và nhu cầu chuyển đổi số, VietinBank không ngừng đổi mới để mang đến những giải pháp tài chính thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Từ việc cải tiến quy trình cấp tín dụng, rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ, đến phát triển các gói tài trợ vốn chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, VietinBank đã giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp SME tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, thuận tiện hơn và tối ưu hơn. Song song với đó, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Các dịch vụ giải ngân trực tuyến, phát hành bảo lãnh trực tuyến trên nền tảng VietinBank eFAST, cùng hệ sinh thái giao dịch số toàn diện đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

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Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn và giao dịch ngân hàng, VietinBank còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững thông qua các sản phẩm tài chính xanh như gói Green UP quy mô 5.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho các dự án năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn, hay sản phẩm tiền gửi xanh giúp mang lại dòng vốn xanh cho các doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố được The Asian Banker đánh giá cao khi xét chọn giải thưởng trong những năm gần đây.

SME Wealth-Come – bùng nổ ưu đãi lớn

Nhân dấu mốc 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu danh giá này, VietinBank triển khai chương trình SME Wealth-Come 2026 với nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng SME mới như mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến eKYC, miễn giảm đến 100% nhiều loại phí tài trợ thương mại và ưu đãi gia tăng lợi ích cho tiền gửi online. Với số tiền gửi chỉ từ 1 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ nhận được mức ưu đãi lãi suất tự động hấp dẫn trên nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp – VietinBank eFAST.

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6 năm dẫn đầu không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME của VietinBank trên hành trình phát triển bền vững, vươn xa trong kỷ nguyên số.

#VietinBank Ngân hàng SME hàng đầu #Giải thưởng The Asian Banker #Chuyển đổi số và dịch vụ ngân hàng trực tuyến #Hỗ trợ tài chính và phát triển bền vững #Chương trình ưu đãi SME Wealth-Come

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