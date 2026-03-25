VietinBank tung ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank tung gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu – SME Global Boost, hỗ trợ tối đa chi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại.

PV

Ưu đãi “khủng” theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế đang đối mặt nhiều bất ổn từ tình hình chung, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt phân khúc vừa và nhỏ, có nhu cầu ngày càng gia tăng về các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu chi phí. Nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, VietinBank đã triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khi lần đầu sử dụng các sản phẩm chuyển tiền ngoại tệ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại Ngân hàng.

Cụ thể, chương trình áp dụng đến hết ngày 01/03/2027 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí giao dịch quốc tế. Theo đó, khách hàng được miễn hoàn toàn phí chuyển tiền ngoại tệ đến và đi, đồng thời được ưu đãi lên tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các sản phẩm như thư tín dụng, nhờ thu và các dịch vụ liên quan. Đây đều là những nghiệp vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán an toàn, hiệu quả trong giao dịch xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, VietinBank còn triển khai 99 gói thuê bao trong chương trình L/C SmartFee, mang lại giải pháp tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng thư tín dụng. Khách hàng còn được ưu đãi lên tới 120 điểm tại kênh quầy và 200 điểm tại kênh online khi lần đầu thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn ngoại tệ với mức giá cạnh tranh hơn.

Không chỉ dừng ở đó, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác như ưu đãi tới 70% phí bảo hiểm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất ổn như hiện nay. Đồng thời, các doanh nghiệp khi sử dụng gói dịch vụ tài khoản và ngân hàng điện tử VietinBank eFAST sẽ được tặng ngay tài khoản số đẹp và giảm phí cho trên hơn 20 loại dịch vụ ngân hàng thiết yếu như: chuyển tiền VND, chi lương, thanh toán điện tử… Qua đó, VietinBank mong muốn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Hệ sinh thái tài trợ thương mại toàn diện

Song song với các ưu đãi phí, VietinBank cũng cung cấp hệ sinh thái sản phẩm tài trợ thương mại toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn và thanh toán của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngân hàng hỗ trợ nhiều giải pháp linh hoạt như tài trợ trước hạn bộ chứng từ theo thư tín dụng nội bộ, chiết khấu miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C trả chậm, hoặc thanh toán trả ngay theo L/C, với hạn mức tài trợ lên tới 100% giá trị lô hàng. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Ngoài ra, VietinBank còn mang đến các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ đến và nhu cầu thanh toán quốc tế thường xuyên. Việc chủ động quản lý tỷ giá giúp doanh nghiệp ổn định chi phí và tối đa hóa lợi ích từ dòng tiền ngoại tệ.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại và ngoại hối, VietinBank không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn đồng hành tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chương trình ưu đãi SME Global Boost tiếp tục khẳng định cam kết của VietinBank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững và vươn ra thị trường quốc tế, cũng như góp phần khẳng định vị thế và uy tín của một Ngân hàng được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2020 – 2025).

Quý Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ Tổng đài dành riêng cho KHDN 1900 558 886 hoặc các Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về chương trình.

VietinBank: Những bước tiến vững chắc trên hành trình ESG

Năm 2025 ghi dấu một bước tiến rõ nét của VietinBank khi hành trình ESG  được triển khai có chiến lược, cấu trúc và mang lại những tác động thực chất.

ESG - một trong các “lõi” chiến lược phát triển

Việc thực thi đầy đủ các tiêu chí ESG trong hoạt động tín dụng, đầu tư và quản trị ngân hàng được xem như lõi chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro và thu hút hiệu quả các nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính quốc tế. Đi từ định hướng kinh doanh đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh, VietinBank đã và đang có những bước tiến vững chắc trong hành trình ESG, hướng đến tính chuẩn mực và minh bạch theo các tiêu chuẩn toàn cầu.

VietinBank chăm chút từng trải nghiệm của khách hàng

Với tầm nhìn "Niềm tin qua từng trải nghiệm", VietinBank đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành ngân hàng được khách hàng tin cậy, hài lòng và gắn bó nhất tại Việt Nam.

Thúc đẩy giải pháp quản trị trải nghiệm khách hàng

Chiến lược trải nghiệm khách hàng của VietinBank được xây dựng trên nền tảng 03 trụ cột: Làm chủ năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng; Công nghệ thúc đẩy quản trị trải nghiệm khách hàng và Hành động vì niềm tin của khách hàng. Từ đó, ngân hàng triển khai các giải pháp toàn diện, bao trùm từ việc thiết kế hành trình khách hàng; đào tạo nâng cao năng lực; truyền thông lan tỏa cho đến tập trung hóa dữ liệu CX; tối ưu trải nghiệm số và xây dựng hành vi trải nghiệm khách hàng cho toàn tổ chức… Lộ trình thực thi được chia thành các giai đoạn cụ thể, với mục tiêu cụ thể cho từng năm, đảm bảo sự chuyển đổi diễn ra một cách bài bản và bền vững.

VietinBank và những công trình từ trái tim

VietinBank – Hành trình gieo mầm hạnh phúc cho cộng đồng,dấu ấn nhân văn bền bỉ của VietinBank.

Gia đình ông Chánh tại thôn Ma O, Khánh Hòa mừng vui khi nhận nhà mới; bà con ấp An Thái, Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) phấn khởi khi tuyến kè được nâng cấp; thêm nhiều bệnh nhân được khám chữa kịp thời nhờ những chuyến xe cấp cứu chuyên dụng… Hoạt động an sinh xã hội của VietinBank đang giúp cải thiện đời sống nhân dân mỗi ngày.

Từ nơi “con chữ gập ghềnh” đến “công trình từ trái tim”

KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.