Việt Nam và UAE ký Ý định thư về hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vui mừng nhận thấy, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993 đến nay, quan hệ Việt Nam-UAE không ngừng phát triển mạnh mẽ; khẳng định Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hợp tác thực chất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Lực lượng vũ trang UAE, phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, tích cực ủng hộ, cử đoàn tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế, các hội nghị, hội thảo do mỗi bên tổ chức…

Tại cuộc hội kiến, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi đề cao quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-UAE, trong đó, hợp tác quốc phòng cần được phát triển để củng cố tin cậy, tạo động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong xây dựng quân đội và nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường. Hai bên ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới thông qua ký kết và triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác, chú trọng các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, an ninh mạng, an ninh biển, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, hậu cần, quân y…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Bộ Quốc phòng UAE cử đoàn sang thăm Việt Nam. Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi cho biết sẽ cử đoàn sang thăm Việt Nam để thúc đẩy, cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo hai bên đã trao đổi và trân trọng mời Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn sang dự Triển lãm Hàng không quốc tế Dubai Airshow 2025 và Hội nghị Chỉ huy không quân quốc tế (DIACC 2025) diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Kết thúc hội kiến, hai bên đã ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đánh dấu và định hướng cho sự phát triển thực chất hơn của hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian tới, phù hợp với các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tương xứng với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-UAE.

*Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp ngài Bader Ahmed Mohammed Majed Al Ali, Chủ tịch Tập đoàn ABI-một trong những tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của UAE.

Trước sự chứng kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Tập đoàn Viettel và Tập đoàn ABI ký kết Biên bản cuộc họp. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn ABI. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Tập đoàn Viettel và Tập đoàn ABI đã ký kết Biên bản cuộc họp, thể hiện rõ thiện chí và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, Tập đoàn Viettel khẳng định sẵn sàng cung cấp các sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của Tập đoàn ABI. Tập đoàn ABI cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác với Tập đoàn Viettel trong thời gian tới, nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao của Tập đoàn Viettel hiện diện sâu rộng hơn tại thị trường UAE cũng như khu vực Trung Đông.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại UAE, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đến thăm Tập đoàn quốc phòng EDGE Group.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao năng lực và bước phát triển ấn tượng về công nghệ, sản phẩm của EDGE Group; đề nghị EDGE Group và các cơ quan, đơn vị của Việt Nam tích cực hợp tác, ứng dụng chuyển giao công nghệ; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo điều kiện để hai bên trao đổi kinh nghiệm.